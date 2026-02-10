快訊

10縣市低溫特報 明晨凍到上午「恐現10度以下低溫」

美製車零關稅定案？經濟部今找車商「喝咖啡」 龔明鑫：影響產值逾1%

歷經7小時…高金素梅國會辦公室遭搜索 檢調帶走桌電主機及7箱物證

Google新互連架構推升高速光模組需求 集邦估今年800G以上占破6成

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

根據研調機構集邦最新報告指出，為滿足AI龐大運算帶來的互連瓶頸，Google新世代Ironwood機櫃系統導入3D Torus網路拓樸，並結合Apollo OCS全光網路（optical circuit switch），將推升800G以上高速光收發模組在全球出貨占比快速攀升，預估自2024年的19.5%提升至今年的60%以上，並逐步成為AI資料中心標準配備。

集邦分析，在OCS架構下，Ironwood機櫃內TPU以高速銅纜處理短距互連，跨機櫃則全面改由全光網路傳輸，AI叢集從設計階段就要求配置足夠的800G/1.6T光模組。以TrendForce預估2026年Google TPU出貨近400萬顆推算，對800G以上光模組需求將逾600萬支。

除互連架構領先外，集邦點出「省電、降成本」是Google設計的核心賣點。Apollo OCS採用微型反射鏡（MEMS）讓光纖直接對接，降低傳統架構在光電轉換間反覆切換造成的耗能與延遲；以單台OCS交換機估算，功耗約100瓦，對比傳統交換機約3,000瓦，耗電量可大幅降低約95%。此外，未來若從800G升級至1.6T，企業只需更換高速光模組，不必重建整套系統，升級成本更具競爭力。

供應鏈方面，集邦預期InnoLight（中際旭創）憑藉與Google在矽光子與1.6T平台的合作基礎，搭配第二梯隊Eoptolink（新易盛），合計可望拿下近八成Google 800G以上光模組訂單；Lumentum則在OCS系統與MEMS供應扮演關鍵角色，其產能規劃將影響Apollo OCS導入節奏。

集邦也強調，隨算力持續堆疊，機櫃與機櫃、叢集與叢集間的資料傳輸需求同步放大，高速光模組與雷射等光通訊零組件的技術演進與供給能力，將成為繼GPU、記憶體之後，左右算力擴充速度與成本的另一項關鍵變數。

Google AI 光通訊
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

擺脫Google導航 一位建築學者的迷路旅行 李清志：不走最快的直線

集邦看記憶體產值 將較晶圓代工倍增

和椿1月營收年增80％ 伸興1月合併營收年減8.1%

兒少性影像放Google雲端硬碟10年 美國通報台灣警方台中男被判刑

相關新聞

台積電董事會拍板八大議案！維持季配6元、員工分紅逾2,061億元創新高

台積電（2330）10日召開董事會，拍板八大議案，季配息6元不變，另外核准 2025 年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約...

數位起義不是科幻？主動行動型AI Moltbook爆紅 KPMG：企業資安將進入新戰場

近期名為Moltbook的AI Agent社交平台在國際科技圈爆紅。大量AI代理程式彼此聊天、組隊，發展出專屬語言與規則...

半導體布局關鍵！水電無虞 卓榮泰：全面接受新式核能技術

行政院長卓榮泰今天出席工研院先進半導體研發基地動土典禮，他在致詞中談到產業發展最關注的電力供應問題，強調，水電供應必須「...

友達去年轉虧為盈、EPS 0.9元 彭双浪：去年上熱下冷 謹慎樂觀看2026

面板大廠友達今日舉行法說會，公布2025年財報。友達董事長彭双浪指出，2025年是「上熱下冷」的一年，展望2026年，因...

台積電3奈米赴日 盧超群讚聰明投資：可取得日最新設備與材料

台積電董事長暨總裁魏哲家5日與日本首相高市早苗在東京首相官邸會面時表示，台積電正評估規畫將熊本興建中的第2座晶圓廠改採3...

聯發科組四方聯盟 簽署5G/6G衛星通訊研發合作MOU

聯發科（2454）與AIRBUS、ST Engineering iDirect，以及Keysight，於Space Su...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。