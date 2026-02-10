Google新互連架構推升高速光模組需求 集邦估今年800G以上占破6成

根據研調機構集邦最新報告指出，為滿足AI龐大運算帶來的互連瓶頸，Google新世代Ironwood機櫃系統導入3D Torus網路拓樸，並結合Apollo OCS全光網路（optical circuit switch），將推升800G以上高速光收發模組在全球出貨占比快速攀升，預估自2024年的19.5%提升至今年的60%以上，並逐步成為AI資料中心標準配備。

集邦分析，在OCS架構下，Ironwood機櫃內TPU以高速銅纜處理短距互連，跨機櫃則全面改由全光網路傳輸，AI叢集從設計階段就要求配置足夠的800G/1.6T光模組。以TrendForce預估2026年Google TPU出貨近400萬顆推算，對800G以上光模組需求將逾600萬支。

除互連架構領先外，集邦點出「省電、降成本」是Google設計的核心賣點。Apollo OCS採用微型反射鏡（MEMS）讓光纖直接對接，降低傳統架構在光電轉換間反覆切換造成的耗能與延遲；以單台OCS交換機估算，功耗約100瓦，對比傳統交換機約3,000瓦，耗電量可大幅降低約95%。此外，未來若從800G升級至1.6T，企業只需更換高速光模組，不必重建整套系統，升級成本更具競爭力。

供應鏈方面，集邦預期InnoLight（中際旭創）憑藉與Google在矽光子與1.6T平台的合作基礎，搭配第二梯隊Eoptolink（新易盛），合計可望拿下近八成Google 800G以上光模組訂單；Lumentum則在OCS系統與MEMS供應扮演關鍵角色，其產能規劃將影響Apollo OCS導入節奏。

集邦也強調，隨算力持續堆疊，機櫃與機櫃、叢集與叢集間的資料傳輸需求同步放大，高速光模組與雷射等光通訊零組件的技術演進與供給能力，將成為繼GPU、記憶體之後，左右算力擴充速度與成本的另一項關鍵變數。