記憶體價格飆漲帶動提前備貨 2026年首季全球NB出貨估季減逾13%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

根據DIGITIMES最新產銷調查，2025年第4季全球NB出貨表現優於原先預期，主因記憶體價格於第4季出現明顯飆漲，且漲勢預期延續至2026年初，促使NB品牌業者為降低未來成本壓力而提前備貨，進而推升第4季NB出貨量。DIGITIMES分析師張珩表示，NB品牌業者提前拉貨亦同步墊高出貨基期，將使2026年第1季全球NB出貨面臨明顯回檔壓力，NB市場將呈現較顯著季減。

從供給面觀察，2026年第1季面臨NB主要生產基地因大中華地區春節假期而工時縮減的問題，預計產能將減少而不利出貨。且記憶體價格持續上漲，平價機款不易透過降規方式因應，因此品牌業者勢將面臨成本壓力，部分機款出貨轉為保守；需求端方面，消費市場及商務市場皆因預期終端價格將上漲而提前於2025年第4季消費及採購，加上第1季本屬NB消費市場傳統淡季，整體需求明顯轉弱，將進一步加重全球NB出貨下滑壓力。DIGITIMES預估，2026年第1季全球NB出貨約達4,039萬台，季減逾13%，年減超過4%。

就品牌表現而言，2026年第1季全球NB品牌業者出貨排名預期將維持不變，但個別品牌表現方面則是漲跌互見。聯想、宏碁（2353）及蘋果於第1季出貨表現相對較佳，其中，蘋果將受惠於新品效應，是出貨少數季增的品牌業者；聯想則因中國市場新一輪舊換新補貼將發放，對聯想整體NB出貨量有較強勁支撐；宏碁出貨主力之一的Chromebook亦因全球教育市場需求逐步回溫，帶動宏碁整體NB出貨表現優於其他品牌業者。

NB代工廠表現方面，張珩認為，前五大台系NB代工廠2026年第1季因美系客戶出貨表現較弱，台系NB代工廠出貨表現不如整體NB市場，前五大台系NB代工廠2026年第1季合計出貨將季減近16%。台系NB代工廠合計出貨量占全球比重也將因此而下降至7成以下。

NB 市場 記憶體
