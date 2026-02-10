50%企業回購！DEVCORE 2025 紅隊演練營收成長14%

攻擊型資安公司DEVCORE 戴夫寇爾10日分享2025年服務里程碑與2026年發展策略。2025年DEVCORE持續深化紅隊演練服務，紅隊演練相關年營收成長14%，已正式納入公部門共同供應契約第二年，並推出客製化的主動式產品安全研究服務（OPSR），顯示進階資安演練與產品安全已成為政府與產業強化資安韌性的關鍵。

展望2026 年，紅隊演練市場需求持續升溫，加上在公部門共同供應契約上架，DEVCORE預期將進一步帶動政府機關對進階資安演練服務的採用，挹注相關營收成長。

2025年網路攻擊態勢升溫，攻擊行為更趨頻繁且規模化，資安風險由企業內部防護，進一步延伸至供應鏈與產品層級。DEVCORE 2025年統計，最積極導入紅隊演練的三大產業依序為公部門、金融業與高科技製造業，占整體服務比重的37%、27% 與 18%，紅隊演練服務回購率不分產業屬性超過50%。金融業對紅隊演練的導入成熟度最高，前十大金融機構中七家曾與 DEVCORE 合作；公部門案量近一年成長幅度顯著，金額成長近 300%。

DEVCORE執行長暨共同創辦人翁浩正表示。AI技術降低攻防門檻並快速推進，企業面臨更高且更複雜的資安風險。DEVCORE以理解攻擊者的思維與手法，幫助組織建立具備前瞻性與韌性的防禦架構。

DEVCORE研究團隊長期鑽研世界級資通訊產品的安全研究，歷年來揭露並回報超過300個漏洞，2025年推出「主動式產品安全研究服務（OPSR），協助企業驗證軟體、硬體與韌體等各類產品的安全性，確保符合高標準資安要求，並透過上架共同供應契約，協助公部門更快速導入紅隊演練服務，公部門共同供應契約，成為政府機關可透過共契採購的資安服務項目之一，有效降低公部門導入進階資安演練服務的採購門檻。