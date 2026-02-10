宏達電攜高雄大學完成VIVERSE第2年高教實證 沉浸教學模式逐步成熟

宏達電（2498）宣布，旗下開放式虛擬世界 VIVERSE，已完成第2年於高等教育場域的實際應用驗證。透過與國立高雄大學工藝與創意設計學系的持續合作，VIVERSE 作為 WebXR 沉浸式內容平台，已成功支援完整學期課程實踐，驗證其在教學、創作與內容發展上具備長期導入與穩定運作的可行性。

在連續兩年的課程實踐中，學生運用 VIVERSE Create 平台，建構可走入、可互動、具敘事結構的沉浸式內容，將工藝創作、文化研究與社會議題轉化為具備空間結構與敘事邏輯的體驗形式。相關成果亦標誌著 VIVERSE 從創作工具角色，進一步驗證為可長期部署於教育場域的沉浸式平台。

HTC台灣區副總經理簡瑞春指出：「教育是沉浸式內容生態系的重要起點。透過與高等教育機構的長期合作，VIVERSE 不僅協助培養具備跨域思維與新媒體敘事能力的創作者，也為未來文化、教育、遊戲與企業應用累積內容與人才基礎。未來 HTC 將持續深化 VIVERSE 在教育與內容創作領域的布局，推動 WebXR 與沉浸式平台成為新世代數位內容的重要基礎建設。」

VIVERSE Create 為一款免程式編碼的沉浸式空間建置平台，支援多人互動與跨裝置體驗，讓創作者能以直覺化方式完成虛擬內容設計。在本次高教實證中，教師引導學生運用 VIVERSE Create，將創作重心聚焦於內容敘事、空間結構與體驗流程，而非技術實作本身，顯著降低沉浸式創作的進入門檻。

同時，VIVERSE 透過 VIVERSE Worlds 建立開放且可擴展的 WebXR 發布環境，全面支援 Unity WebGL、Three.js、React Three Fiber、PlayCanvas、Babylon.js、A-Frame、Godot 等主流 WebXR 開發工具，讓創作者能使用熟悉的引擎，無縫部署互動體驗與 3D 內容至平台進行展示與分享。此一開放架構不僅支撐不同程度與背景的創作需求，也進一步驗證 VIVERSE 作為跨平台沉浸式內容生態系的長期發展潛力。