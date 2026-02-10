TrendForce：Google高速互連架構帶動800G以上收發模組今年占比過半

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

國際研調機構TrendForce公布最新高速互連市場研究，為應對AI所需的龐大運算需求，Google新世代Ironwood機櫃系統結合3D Torus網路拓樸、Apollo OCS（optical circuit switch）全光網路，實現高速互連架構，推升800G以上高速光收發模組在全球出貨占比，預估將自2024年的19.5%上升至2026年的60%以上，並逐漸成為AI資料中心的標準配備。

在搭配全光網路交換機OCS的架構下，Ironwood機櫃內的TPU以高速銅纜處理短距互連，跨機櫃則全面改由全光網路進行資料傳輸，AI叢集從設計階段就被要求配置足夠的800G/1.6T光模組。TrendForce以2026年Google TPU近400萬顆的出貨預估推算，對800G以上光模組的需求將逾600萬支。

除了AI叢集的架構領先，「省電」與「省錢」是Google設計的最大優勢。TrendForce表示，Apollo OCS技術的核心在於使用「微型反射鏡（MEMS）」，數據光纖直接對接，避免傳統技術在「光」與「電」之間反覆轉換產生的耗能與延遲。單台OCS交換機其功耗僅約100瓦，與傳統交換機的3,000瓦相比，耗電量大幅減少約95%。若未來須將頻寬從800G提升至1.6T時，企業只需更換高速光模組即可，不必重新打造整個系統，升級成本將更具競爭力。

從供應鏈角度分析，預期領導廠商InnoLight（中際旭創）憑藉與Google在矽光子、1.6T平台的合作基礎，和第二梯隊的Eoptolink（新易盛）共可囊括近八成Google 800G以上光模組訂單。Lumentum則在OCS系統與MEMS供應扮演關鍵角色，其產能規劃將實際影響Apollo OCS導入節奏。

TrendForce指出，隨著算力持續堆疊，資料在機櫃與機櫃、叢集與叢集之間的傳輸需求同步放大。因此，高速光模組、雷射等光通訊零組件的技術演進與供給，將成為繼GPU、記憶體之外，影響算力擴充速度與成本的另一項決定性因素。

相關新聞

數位起義不是科幻？主動行動型AI Moltbook爆紅 KPMG：企業資安將進入新戰場

近期名為Moltbook的AI Agent社交平台在國際科技圈爆紅。大量AI代理程式彼此聊天、組隊，發展出專屬語言與規則...

半導體布局關鍵！水電無虞 卓榮泰：全面接受新式核能技術

行政院長卓榮泰今天出席工研院先進半導體研發基地動土典禮，他在致詞中談到產業發展最關注的電力供應問題，強調，水電供應必須「...

友達去年轉虧為盈、EPS 0.9元 彭双浪：去年上熱下冷 謹慎樂觀看2026

面板大廠友達今日舉行法說會，公布2025年財報。友達董事長彭双浪指出，2025年是「上熱下冷」的一年，展望2026年，因...

台積電3奈米赴日 盧超群讚聰明投資：可取得日最新設備與材料

台積電董事長暨總裁魏哲家5日與日本首相高市早苗在東京首相官邸會面時表示，台積電正評估規畫將熊本興建中的第2座晶圓廠改採3...

聯發科組四方聯盟 簽署5G/6G衛星通訊研發合作MOU

聯發科（2454）與AIRBUS、ST Engineering iDirect，以及Keysight，於Space Su...

備貨期高峰過 首季NB估季減逾13%

DIGITIMES今日發布最新產銷調查，2025年第4季全球NB出貨表現優於原先預期，主因記憶體價格於第4季出現明顯飆漲...

