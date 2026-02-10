快訊

友達去年轉虧為盈、EPS 0.9元 彭双浪：去年上熱下冷 謹慎樂觀看2026

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
友達光電董事長暨集團執行長彭双浪。圖／本報系資料照片

面板大廠友達今日舉行法說會，公布2025年財報。友達董事長彭双浪指出，2025年是「上熱下冷」的一年，展望2026年，因為外界變數仍多，包含記憶體缺貨漲價、關稅議題、地緣政治、區域衝突等，友達對2026年整體營運審慎樂觀，不過，今年營收仍有機會逐季上升。

友達光電今日公布2025年財報，2025年全年合併營收2813.9億元，較2024年增加0.4%，全年歸屬於母公司業主淨利為68.4億元，每股獲利0.90元。去年第四季單季合併營收701.4億元，季增0.3%、年增2.1%，2025年第四季歸屬母公司業主淨利為28.8億元，每股獲利為0.38元。

彭双浪回顧2025年，他表示，年初時市場看好全球經濟將穩定發展，但受關稅議題、台幣匯率、大陸內卷等整體市場因素影響，下半年表現不如預期；整體來說，2025年是「上熱下冷」的一年，但因為整體結構改變，2025年順利轉虧為盈。

展望2026年，友達營運仰賴三大支柱「顯示科技」、「智慧移動」、「垂直場域」。彭双浪指出，過去友達對顯示科技投資最多，也是經營30年的業務，希望顯示科技可以支撐智慧移動、垂直場域兩大領域，而這三大支柱未來也會各自檢視營收跟毛利，希望三大支柱能夠各自發展，但也能彼此發揮綜效，期望2030年時，智慧移動、垂直場域兩大業務營收占比能達到70%，毛利也可以穩定上升。

