半導體設備與記憶體顆粒有成 駿吉1月營收月增63%

工業槍釘大廠駿吉控股-KY（1591）交出轉型後的首份營運成績單，公告1 月合併營為4401萬元，月增63%，與年增逾10倍，顯示公司新舊業務已開始實際貢獻營運表現。

駿吉在2025 年底法人說明會中，說明旗下業務架構進入新階段，公司不僅完成策略重整，也開始將長期布局逐步轉化為實際貢獻。公司去年 6 月新經營團隊接手後，重振槍釘本業，成功重新取得美國重量級客戶PrimeSource 標案，預期今年出貨量明顯成長，槍釘部門可望轉虧為盈。

新事業面向，公司布局DDR4記憶體顆粒與半導體設備 已進入量產與交付階段。記憶體顆粒產品透過與封測廠合作的「IC 設計公司模式」量產，自12月起陸續開始出貨，為公司營運提供新的增長動能。此外，公司自有的半導體關鍵製程設備亦依既定計畫推進中，並將與記憶體顆粒形成協同效應；透過自有晶片的實際應用，驗證設備效能並提供市場案例，為長期拓展設備銷售建立基礎。

依借殼條款規定，至 2027 年第二季前，新事業營收占比不可高於本業。因此公司對半導體相關部分業務採取「淨額法」認列營收，僅將可歸屬於公司的利潤部分列入。這使帳面營收規模相對保守，但毛利率與經營品質更能反映實際價值。

駿吉控股董事長胡德立表示，隨著未來借殼條款限制解除，公司已量產與已開始出貨的設備與記憶體顆粒將逐步在營收端全面落地，形成結構性的階梯式良性成長。公司結合槍釘本業恢復動能、記憶體產品量產放量與設備商業化路徑，展現出從負轉正、從轉型過渡到成長軌道的可驗證進展。