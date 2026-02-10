崇越1月營收60億元 創同期新高

半導體及光電關鍵材料整合服務領導廠商崇越科技（5434）今日公布2026年1月營收達60億元，刷新同期新高紀錄，年增8.25%，展現穩健成長動能。

除刷新同期紀錄外，本月營收亦位居單月歷史第三高位。成長動能主要受惠AI需求強勁，帶動先進製程所需的光阻液、石英、晶圓載具及研磨液等關鍵材料出貨顯著攀升；同時，隨著客戶海外建廠進度推進，公司在海外材料銷售的佈局成效顯現，共同挹注元月營收表現。

崇越除整合銷售半導體與光電產業的精密材料、零組件與設備外，也提供環保與綠能系統規劃服務。目前營收結構中，半導體暨電子材料銷售占比逾八成，環保工程占約一成。近年公司並積極拓展大健康事業布局，憑藉材料、工程與設備的整合能力與跨域資源鏈結，持續擴大集團營運規模。