聖暉1月營收達36.7億元、年增39％ 歷年同期新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聖暉董事長梁進利。圖／本報資料照片
無塵室機電整合大廠聖暉今日公布1月合併營收達36.7億元，年增39％，續創歷年同期新高佳績，為全年營運揭開強勁序幕。

聖暉表示，憑藉工程管理能力、高度系統整合技術，以及跨區域資源調度優勢，公司不僅確保各項大型專案高品質推進，更掌握半導體、電子零組件、記憶體與資料中心等產業持續擴張所帶來的建廠需求。同時，在客戶加速新建廠與擴產布局的趨勢下，聖暉接單動能也持續升溫，使在手訂單維持高檔水準，成為推動未來成長的重要支柱。

在全球化布局方面，聖暉正加速朝向國際級工程服務平台邁進。除深化亞洲市場的布局外，公司亦積極拓展北美及其他高成長區域，就近支援全球客戶建廠需求。透過「在地服務 × 全球資源」的策略架構，以及多元產業與區域的專案組合，集團不僅可望有效分散單一市場與產業波動風險，更持續提升大型統包工程承攬實力與不同市場的占有率。

