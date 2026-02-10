中央斥資37億多打造先進半導體研發基地 建置台灣首條12吋試產線

經濟部今天宣布與國發會、國科會在工研院動土打造「先進半導體研發基地」，斥資37.72億，這是國內研究機構首座新形態高科技半導體廠房，預計明年底完工，將設置先進半導體試產線，提供IC設計試產驗證、先進製程開發及設備材料在地驗證等3項服務，協助中小型IC設計與新創公司降低驗證門檻，加速從實驗室走向市場。

行政院長卓榮泰表示，AI帶動半導體需求激增，半導體不僅是各國競逐的關鍵產業，更是台灣連結世界的重要樞紐，也是總統賴清德「AI新十大建設」與五大信賴產業的核心。因應AI算力需求持續攀升，政府推動台灣由「半導體製造大國」邁向「AI智慧島」，其中「先進半導體研發基地」是國家戰略不可或缺的一環；政府也將作為產業最強後盾，透過該基地強化研發能量，讓「Made in Taiwan」晶片持續成為全球供應鏈中最值得信賴的品牌。

經濟部長龔明鑫表示，面對國際局勢與供應鏈重組，持續領先的關鍵在於研發韌性與自主技術。經濟部推動「先進半導體研發基地」，三大亮點包含培育生態系，將鎖定中小型IC設計、新創及本土設備材料商，提供新材料、設備與製程反覆驗證機會，包含少量多樣、彈性調整的「晶圓共乘服務」，縮短研發週期，加快商品化。

其次為技術多樣性，聚焦28至90奈米市場，滿足AI邊緣運算及高效能運算需求，協助台廠技術突破，助攻AI百工百業。最後是研發更前瞻，智慧醫療、自駕車、工廠自動化等需要特殊製程晶片，基地將超前部署AI晶片、矽光子、量子科技的尖端開發，扮演百工百業數位轉型核心。

工研院電光所長張世杰提及對產業界的幫助，研發技術將可技轉給廠商，大幅減緩產品落地的時間。其次，可協助中小型IC設計業者客製化，有特殊的製程可協助製造，提升產業界的競爭力。此外要特別感謝台積電，慷慨捐贈關鍵半導體設備。

在晶創臺灣方案政策推動下，經濟部已設置3DIC先進封裝試產線、8吋次微米感測晶片兩大試產線，並設置「檢量測驗證實驗室」，協助業界進行技術驗證與快速試製。現在進一步建設「先進半導體研發基地」。