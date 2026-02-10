台積電3奈米赴日 盧超群讚聰明投資：可取得日最新設備與材料

台積電董事長暨總裁魏哲家5日與日本首相高市早苗在東京首相官邸會面時表示，台積電正評估規畫將熊本興建中的第2座晶圓廠改採3奈米製程技術生產。鈺創董事長盧超群今日出席「先進半導體研發基地動土典禮」回應，他認為台積電的先遣部隊，在日本設廠能就近取得日本最新的設備、材料及各項技術支援，這是很聰明且正面的投資。

盧超群今日出席「先進半導體研發基地動土典禮」，會前媒體詢問他對於台積電3奈米赴日的看法。盧超群認為，台灣產能早已飽和，「台灣造廠都來不及，已經擠爆」，日本的廠原本是做28奈米、20奈米等成熟製程，現在後來轉為3奈米。

「日本人掌握關鍵的材料與設備，大家需要共同發展。」盧超群強調，台積電的先遣部隊在日本，能就近取得最新的設備、材料及各項技術，這是很聰明且正面的投資。

媒體追問他對於「台灣加一」（Taiwan+1）的看法。盧超群直言，三年來已證明方向錯誤，「凡是搞台灣加一的人都沒賺到錢」，台灣自己知道如何生存，台灣的半導體在台灣拿到最便宜、最有幫助，應該要跟國際講，從台灣弄第二條、第三條生產線，這是沒有必要的。台積電已經擴張出去，並不是為了台灣加一，而是回應全球需求，並不是台灣的地位有變化。

他分析，與台灣合作的廠商，現在都擴大許多。如輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等全球頂尖企業，正是因為與台灣深度合作才得以擴張。事實證明，不用台灣加一，只有台灣加上跟他們合作的國外、鄰近的工廠，也可以跟我們合作，這觀念才是對的。