致伸蟬聯TIPS A級驗證 智財布局助攻AISF戰略轉型

致伸（4915）10日宣布再度榮獲 2025 年度「台灣智慧財產管理規範（TIPS）」A 級驗證。此項肯定展現致伸已經智慧財產管理深度納入集團營運戰略，透過前瞻性的專利布局，支撐長期獲利模式與全球競爭優勢，並成為推動技術差異化與市場防禦的重要支柱。

為將智慧財產管理內化為企業治理的一環，致伸以「強化全球製造智財防禦、更新策略性產品分類、獎勵高價值研發創新、完善研發成果審核流程，以及主動防範智財風險」五大方針為智財治理核心。致伸不僅在關鍵製造與研發據點落實防禦機制，更將智財策略與 AISF 技術藍圖緊密結合。透過嚴謹的專利審核與同業動態監測，致伸已將智財管理從「專案導向」提升至「制度化營運」，確保全球創新成果皆具備一致性的管理標準，鞏固市場領導地位。

建立在穩健的智財治理基礎之上，AISF被定位是致伸的核心戰略成長引擎，透過AI 在邊緣運算裝置即時融合視覺、音訊與介面等多元訊號，提供具備感知能力的系統化解決方案。完善的智財布局使 AISF 的高度差異化技術優勢，得以透過專利建構難以跨越的競爭門檻 。

藉由智財治理與技術研發的深度鏈結，致伸將核心技術轉化為具商業排他性的關鍵資產，廣泛應用於智慧影像、車載應用與工業自動化等高附加價值市場。此策略不僅守護了市場定位，更為整體毛利結構提供穩定且具韌性的支撐，在 Edge AI 領域建立難以跨越的競爭優勢。

致伸對智財治理的長期投入已展現量化成效。截至 2025年底，致伸於全球累積核准及審查中的專利案件已突破 1,500 件。自 2023 年全面導入 TIPS 規範以來，公司持續優化專利品質與商業關聯性，使智財成為支撐戰略轉型與長期價值創造的基石。