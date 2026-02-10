蘋果程式設計學生挑戰賽開放報名 得獎者將受邀赴美
蘋果公司（Apple）今天宣布，Swift Student Challenge學生挑戰賽自即日起至2月底開放申請，讓學生開發者有機會展現創意與程式設計能力，並學習能在未來職涯及更長遠發展中受用的技能。
蘋果將表揚350名作品在創新、創意、社會影響力或共融性等面向表現卓越的優秀學生，其中50名傑出得獎者（Distinguished Winners）將受邀前往蘋果美國總部Apple Park，參加為期3天的啟發性行程。
所有挑戰賽得獎者都將獲得一年Apple DeveloperProgram開發者計畫會籍，以及蘋果特別準備的禮品。
根據蘋果官網說明，Swift學生挑戰賽的參賽者需創建一個可在3分鐘內體驗的應用程式，提交的作品必須是App Playground（.swiftpm）檔案，不可依賴網路連接，且作品必須由參賽者獨立創作，不接受集體作品。
