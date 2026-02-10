半導體布局關鍵！水電無虞 卓榮泰：全面接受新式核能技術

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
行政院長卓榮泰今天出席工研院先進半導體研發基地動土典禮，他在致詞中談到產業發展最關注的電力供應問題，強調，水電供應必須「無虞」，並將在核安有保障、核廢有解方及社會高度共識下，將全面接受全世界新式的核能技術，審慎評估並面對傳統核能是否能帶給產業界的安心，將全面做開放能源的構想。

卓榮泰說，台灣製造已成為全球最受信賴的品牌，在對美談判與國際互動中，政府與產業都清楚感受到，世界已經看見台灣不可取代的關鍵力量。台灣必須在這樣的角色中持續勇敢前進，而政府對產業不僅有權力，更有責任，產業一旦停滯，影響的不只是台灣，而是全球供應鏈的運作。

在具體作為上，卓榮泰指出，政府將全力確保產業所需的水、電與土地等基礎條件。水電供應必須「無虞」，土地使用則要更合理、更有效率。未來將推動全國大規模開放與調整土地利用，包括新開發土地、區段徵收、老屋重建與都市更新，提高整體土地使用效率，回應產業與城市發展需求。

在人力方面，他說，勞動部將系統性引進產業所需人力，涵蓋中階技術人員與高階專業人才，同時加強國內訓練，並在審慎管理下，擴大引進國外專業人力，補足國內長期存在的人力缺口。

至於外界高度關注的能源議題，卓榮泰強調，政府將持續開發更優質的水資源，電力系統則在落實賴清德總統所說的二次能源轉型，推動多元綠能發展，強化智慧節能、智慧儲能與電網韌性，全面接受全世界先進新式的核能技術。卓榮泰語畢，引發台下參與動土典禮的廠商們鼓掌聲。

卓榮泰提及，在新的核管法修定後，台灣的核能何去何從？將樂觀審慎期待依照核管法的內容，向國人提出在核安有保障、核廢有去處，以及國人高度共識下，審慎評估並面對傳統核能是否能帶給產業界安心，將全面做開放能源的構想。

他強調，讓台灣有充裕的能源清楚來穩定大家，因為「電力就是算力，算力就是國力，國力就是電力」，政府將朝這個方向持續努力。

