卓榮泰：首座12吋先進半導體研發基地動工 助新創加速技術商品化

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰今（10）日出席「先進半導體研發基地新建工程」動土典禮表示，該基地為我國首座 12 吋先進半導體研發製程試驗場域，未來不僅可大幅提升國內研發能量，也將帶動設備與材料全面升級，協助新創及中小型 IC 設計公司降低驗證門檻、加速技術商品化，讓研發成果真正走向產業與市場。

卓榮泰指出，去年經濟成長率達 8.63%，其中相當大的貢獻來自半導體產業。賴清德總統上任以來，持續推動「五大新興產業」，涵蓋半導體、人工智慧、軍工安控與次世代通訊，而半導體正是帶動整體產業發展的核心。此次研發基地動工，正是台灣半導體產業持續向前邁進的重要里程碑。

卓榮泰表示，該試驗場域設於全球最受矚目的竹科地區，將提供新創團隊與中小型 IC 設計公司實際可用的驗證平台，業者無須自行投入高額成本，即可進行技術測試與製程驗證，有效降低技術進入市場的門檻。他指出，工研院既有場域在高度與承重條件上已無法滿足先進製程需求，因此新建高度達 8 公尺、承重可達 2 公噸的試驗場域，勢在必行。

卓榮泰也感謝台積電捐贈三部 12 吋半導體高階製程開發設備，並在建廠設計上提供專業協助，讓該基地能成為新創與中小型業者的重要孵育平台。

在政策與預算方面，卓榮泰指出，今年中央政府總預算中，已編列約 151 至 155 億元投入半導體研發，同時在「AI 新十大建設」中，另編列 311 億元，推動矽光子、量子科技、AI 機器人與無人載具等關鍵技術發展，帶動台灣邁入 AI 新時代。相關預算仍待立法院審議，盼能獲得支持，讓重要建設如期推動。

卓榮泰強調，台灣必須從製造中心，升級為系統整合與研發的世界級樞紐，透過硬體與軟體全面升級，推動百工百業導入 AI，形塑全民智慧生活圈。他也指出，科技產業競爭激烈，不進則退，唯有持續投資未來，才能維持台灣在全球關鍵科技領域的領先地位。

針對產業所需資源，卓榮泰表示，政府將在水、電、土地與人才等關鍵面向全力支援，提升土地使用效率，並系統性引進中高階技術人才，補足人力缺口；在能源方面，除持續推動能源轉型與綠能發展，也將審慎評估新式核能技術，確保產業穩定用電。

卓榮泰最後強調，「電力就是算力，算力就是國力」，隨著研發基地未來正式運作，將為台灣下一個世代的產業升級奠定基礎，持續站穩全球科技產業的關鍵地位。

半導體 研發 卓榮泰
