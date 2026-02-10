盛群去年轉盈 早盤亮燈漲停

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
盛群總經理蔡榮宗。本報系資料庫
微控制器廠盛群（6202）於9日公布去年財報，去年每股純益為0.76元，由虧轉盈，激勵今日早盤股價大漲，一度亮燈漲停。

盛群去年第4季合併營收為6.82億元，季減9.4％、年減1.3％，去年合併營收為30.57億元，年增22.2％。

以獲利方面來說，盛群去年第4季歸屬母公司業主淨利為3,342.7萬元，季增23.1％、年增11.9倍，每股純益為0.14元。該公司去年歸屬母公司業主淨利為1.73億元，由虧轉盈，每股純益為0.76元。

盛群的產品主要應用包括安全防護、健康保健、馬達控制，以及兩輪／三輪電動車充電器等。

盛群將於今日舉行法說會，基於近期中國大陸的MCU廠已陸續傳出漲價消息，外界也關注台灣MCU廠是否於本季也會跟進向客戶端調漲報價。

盛群 每股純益
