供應鏈重組？「蘋果在中國」作者麥吉：印度仍難取代中國

中央社／ 台北9日電

外界關注資通訊產品供應鏈能否「走出中國」。「蘋果在中國」作者麥吉今天表示，「多少iPhone在印度生產」是計算最終組裝、易造成錯覺，關鍵零組件與工程能力仍須高度依賴中國，且現未出現主要替代選項，所謂「下一個中國」並不存在。

科技、民主與社會研究中心（DSET）與商業周刊晚間共同舉行大師對談，邀請「蘋果在中國：美國科技巨頭如何造就中國製造霸權」作者麥吉 （PatrickMcGee）、中研院院士朱敬一、中研院社會所特聘研究員吳介民，探討中國如何成為製造強權以及供應鏈重組預測與對策。

麥吉指出，蘋果最初並非因中國具備成熟技術能力而前往，而是在1996至2003年瀕臨破產、無力自建產線的情況下，被迫全球外包製造。當時蘋果意識到中國製造具備巨大的規模潛力，但初期面臨品質不穩等問題，因此投入大量資源，甚至直接進行教學。

麥吉表示，有當時的工程師形容，團隊猶如「蜂群」般降臨工廠；換言之，蘋果不是到中國「使用」技術，而是在中國打造技術能力。

麥吉分析，蘋果不經意地扮演中國製造業的「國家建設」角色，自2008年以來，蘋果供應鏈累計訓練人數約3000萬人，10多年前每年在中國的投資即高達550億美元，成為中國製造能力躍升的重要推力。

吳介民認為，蘋果模式能在中國取得成功並非單一企業之力，而是多重結構因素交會所致，包括中國內部高度分層所提供的龐大製造勞動力、全球品牌長期將製造風險下放給供應商與勞工，以及台灣製造商在全球市場與中國生產體系之間扮演「翻譯者」與整合者。他強調，理解這段歷史，有助於台灣重新思考自身在全球供應鏈中的位置。

談及未來供應鏈發展，朱敬一指出，未來供應鏈重組將受兩股力量牽動，一是制度與價值相近國家之間快速變動的產業聯盟，若美國持續對盟友釋放不確定與不可預測的訊號，供應鏈結盟可能轉向有利於中國的一方。

朱敬一說，二是中國可透過國家補貼與體制動員持續壓低價格，使其他國家難以長期抗衡，並可能將過去在太陽能、鋁、鋼鐵等產業的模式，複製到電動車與晶片等新興產業。

吳介民也指出，台商外移是一個早已啟動的長周期變化，台灣的新機會來自半導體與AI帶動的結構性轉型，但能否把「當下的榮景」轉化為長期位置，仍取決於台灣如何在新秩序中穩住關鍵節點與合作網絡。

至於外界關注AI發展等新產業崛起，是否能讓供應鏈「走出中國」，麥吉直言，「下一個中國」並不存在。他分析，外界常以「多少iPhone在印度生產」作為供應鏈轉移的證據，但那多半僅是計算最終組裝、容易造成錯覺，關鍵零組件與工程能力仍高度依賴中國。

麥吉指出，即便蘋果試圖加速轉向印度，也將面臨北京政權與中國消費者的反彈，且北京有許多「鎖喉點」（choke points）措施，像是工廠可能「剛好」斷電。

他認為，中國工廠具備極致的體制動員力，能在凌晨召集上百人即時解決技術問題，這種效率在印度或越南難以複製；且從人口規模看，越南人口不及中國，轉移產能可能面臨勞動力飽和瓶頸，因此，印度、越南等地難以成為替代選項。

