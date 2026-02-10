美超微來台籌資557億

中信銀行昨（9）日宣布成功完成Super Micro Computer, Inc.（簡稱SMCI，美超微）旗下全資子公司美超微電腦最長不逾3年期、等值17.65億美元（約新台幣557億元）的聯合授信案。獲得國內21銀行超額認購近1.8倍，顯示銀行團看好美超微營運實力、獲利表現及未來成長潛力。

該案為美超微集團首度在台灣籌組聯合授信，具高度指標意義，此次選擇台灣作為重要籌資據點，不僅展現美超微對台灣金融市場的信賴，也象徵其與台灣產業及金融體系合作關係的進一步深化。該案由中信銀擔任統籌主辦暨管理銀行，並與東方匯理銀行（Crédit Agricole CIB）台北分行共同主辦。

美超微3日公布上季財報優於市場預期，並釋出強勁的財測，同時上調本會計年度營收展望，執行長梁見後更高喊：「我們正快速擴張，全力支援AI龐大需求。」美超微上季營收年增逾一倍、達127億美元，不含部分項目的每股盈餘為0.69美元。分析師原本預估，美超微上季平均營收104億美元、每股盈餘0.49美元，實際成績優於預期。

美超微為全球高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）、雲端及邊緣運算伺服器解決方案的重要領導廠商，長期深耕綠色運算與高效能節能設計，其產品廣泛應用於資料中心、AI訓練與推論等關鍵場域。梁見後出生於嘉義，帶領企業躍升為國際級科技大廠，被譽為「台灣之光」。

中信銀看好，2026年全球經濟將由政策面帶動需求修復、製造業再擴張，以及AI投資動能延續三大主軸所驅動。看好AI算力競賽持續升溫、企業資本支出維持高檔，以及AI應用加速擴散的帶動下，製造業景氣有望加快回溫步伐，成為支撐全球經濟成長的重要引擎。