穎崴訂單塞爆 大擴產

穎崴（6515）董事長王嘉煌昨（9）日表示，因產能供不應求，穎崴已緊急承租仁武廠，上半年產能將增加三至四成，同時推進仁武自建新廠，目標明年底開出新產能，整體產能將再放大二至三倍，以因應先進封裝與AI帶動的高階測試需求。

隨AI應用快速發展、全球客戶合作深化，加上新品加速導入市場，他看好，2026年營運將再創新高。

穎崴昨天舉辦尾牙，針對今年營運展望，王嘉煌釋出以上看法。穎崴昨天股價收4,720元，上漲210元，位居台股股后。

王嘉煌表示，去年第4季起主要客戶需求增加，現有產能出現負荷壓力，穎崴因此緊急採購設備，並先以租賃方式取得高雄仁武廠房與空間；相關擴產將在今年3、4月逐步到位，預期4月起增加約三至四成產能，且新增量能以高階產品為主。

零組件端方面，穎崴同步加速探針與加工件供給。公司規劃探針產能由去年底每月350萬支，提升至今年第2季底每月600萬支、年底上看每月800萬支；加工件主要因應socket測試座需求，最慢第2季底倍增。王嘉煌坦言，即便探針拉升至每月800萬支，仍難完全滿足需求，估計占整體需求比重不超過六成，後續仍需維持一定比例的外部供應，以支撐交期與供應彈性。

海外布局方面，穎崴表示，美國據點仍初步評估中，地點可能落在亞利桑那州或德州，預計今年下半年較為明朗。

客戶需求帶動穎崴營運創高，穎崴員工跟著受惠，王嘉煌指出，2025年員工除了保障14個月薪資，若加上季獎金、員工分紅、信託持股等福利，每位員工平均可領35個月，10%比例的員工甚至可領超過50個月，獎金與分紅現金支出達8億元、超過兩個股本。