穎崴訂單塞爆 大擴產

經濟日報／ 記者尹慧中朱子呈╱新竹報導

穎崴（6515）董事長王嘉煌昨（9）日表示，因產能供不應求，穎崴已緊急承租仁武廠，上半年產能將增加三至四成，同時推進仁武自建新廠，目標明年底開出新產能，整體產能將再放大二至三倍，以因應先進封裝與AI帶動的高階測試需求。

隨AI應用快速發展、全球客戶合作深化，加上新品加速導入市場，他看好，2026年營運將再創新高。

穎崴昨天舉辦尾牙，針對今年營運展望，王嘉煌釋出以上看法。穎崴昨天股價收4,720元，上漲210元，位居台股股后。

王嘉煌表示，去年第4季起主要客戶需求增加，現有產能出現負荷壓力，穎崴因此緊急採購設備，並先以租賃方式取得高雄仁武廠房與空間；相關擴產將在今年3、4月逐步到位，預期4月起增加約三至四成產能，且新增量能以高階產品為主。

零組件端方面，穎崴同步加速探針與加工件供給。公司規劃探針產能由去年底每月350萬支，提升至今年第2季底每月600萬支、年底上看每月800萬支；加工件主要因應socket測試座需求，最慢第2季底倍增。王嘉煌坦言，即便探針拉升至每月800萬支，仍難完全滿足需求，估計占整體需求比重不超過六成，後續仍需維持一定比例的外部供應，以支撐交期與供應彈性。

海外布局方面，穎崴表示，美國據點仍初步評估中，地點可能落在亞利桑那州或德州，預計今年下半年較為明朗。

客戶需求帶動穎崴營運創高，穎崴員工跟著受惠，王嘉煌指出，2025年員工除了保障14個月薪資，若加上季獎金、員工分紅、信託持股等福利，每位員工平均可領35個月，10%比例的員工甚至可領超過50個月，獎金與分紅現金支出達8億元、超過兩個股本。

穎崴 董事長
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

AI檢測獲利大爆發 穎崴員工年終＋分紅最多「領50個月」

尾牙抽到萬元紅包...結果半路噴掉 結局曝光「他欣喜若狂」

尾牙獲贊助應列收入報稅 出錢捐贈列報為交際費

月增64％！志聖元月營收衝新高 營運動能升溫

相關新聞

台積電調產能…淡出成熟製程 將多數8吋代工釋出給世界先進

AI帶動先進製程與先進封裝需求強勁，台積電加速調整產能結構，淡出成熟製程領域。IC設計業者透露，台積電8吋年產能約500...

聯發科組四方聯盟 簽署5G/6G衛星通訊研發合作MOU

聯發科（2454）與AIRBUS、ST Engineering iDirect，以及Keysight，於Space Su...

集邦看記憶體產值 將較晶圓代工倍增

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（9）日最新報告指出，AI浪潮推升下，2026年記憶體與晶圓代工產值將同步改寫...

美超微來台籌資557億

中信銀行昨（9）日宣布成功完成Super Micro Computer, Inc.（簡稱SMCI，美超微）旗下全資子公司...

世界先進產能滿載 報價擬調漲15%

業界盛傳，成熟製程代工廠世界先進因產能持續滿載，規劃今年4月起調漲部分產品代工報價，漲幅達15%。

穎崴訂單塞爆 大擴產

穎崴董事長王嘉煌昨（9）日表示，因產能供不應求，穎崴已緊急承租仁武廠，上半年產能將增加三至四成，同時推進仁武自建新廠，目...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。