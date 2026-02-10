世界先進產能滿載 報價擬調漲15%

業界盛傳，成熟製程代工廠世界先進（5347）因產能持續滿載，規劃今年4月起調漲部分產品代工報價，漲幅達15%。

世界先進昨（9）日不評論對相關傳言。不過，世界先進日前法說會已釋出需求轉強、供需轉緊的訊息，業界看好，聯電、力積電可望跟進這一波漲價潮，成熟製程業者營運大衝刺。

供應鏈指出，AI伺服器與高效能運算設備功耗快速攀升，帶動電源管理IC、驅動IC與功率元件等需求同步放大，而多數產品仍以8吋成熟製程為主要生產平台，使世界先進產能利用率維持高檔，加上通膨推升材料與設備成本、擴產投資壓力升高，成熟製程廠陸續與客戶協商調整價格。市場認為，世界先進若啟動第二波調價，將有助提高毛利率，並強化其在8吋晶圓代工市場的議價能力。

世界先進先前在法說會上指出，AI應用與投資動能明確，商用、工業與車用半導體庫存修正趨於健康，整體需求回溫，同時，先進製程持續排擠成熟製程資源，使供給端呈現結構性收斂。公司強調，價格策略將在與客戶長期合作架構下審慎推進，透過協商逐步反映投資與產能擴充成本，建立互惠關係。

力積電日前表示，AI伺服器帶動電源管理IC與相關功率元件需求增溫，加上部分8吋無塵室改裝供先進封裝設備使用，產能已難以滿足客戶需求，規劃3月調升8吋晶圓代工價格；聯電方面，雖未大幅調整報價，但強調定價策略維持紀律，隨產品組合持續優化，獲利結構可望獲得支撐，公司估計，2026年成熟製程市場仍有1%至3%的溫和成長。

外界預期，若世界先進啟動新一輪調漲，聯電與力積電跟進機率高，成熟製程報價上行循環可望延續，帶動族群營運同步轉強。