聯發科組隊 攻衛星通訊
晶片大廠聯發科（2454）昨（9）日宣布，與空中巴士、ST Engineering iDirect，以及是德科技（Keysight）等，近日於Space Summit 2026（太空高峰會）現場，共同簽署5G/6G衛星通訊（NTN）研發合作備忘錄，攜手推動新世代衛星通訊技術創新。
聯發科表示，此四方聯盟將發揮優勢，積極促進5G／6G衛星通訊（NTN）技術在新加坡的研發、實驗與創新應用。特別運用空巴最新一代低軌道衛星（LEO）實驗平台，驗證前沿技術的效能與可行性，探索更多衛星新應用場景。
聯發科指出，這次簽約儀式，由新加坡即將成立的國家太空總署（NSAS）代表見證，象徵各方對新加坡太空產業發展的支持與承諾。
