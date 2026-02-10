聯發科組隊 攻衛星通訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

晶片大廠聯發科（2454）昨（9）日宣布，與空中巴士、ST Engineering iDirect，以及是德科技（Keysight）等，近日於Space Summit 2026（太空高峰會）現場，共同簽署5G/6G衛星通訊（NTN）研發合作備忘錄，攜手推動新世代衛星通訊技術創新。

聯發科表示，此四方聯盟將發揮優勢，積極促進5G／6G衛星通訊（NTN）技術在新加坡的研發、實驗與創新應用。特別運用空巴最新一代低軌道衛星（LEO）實驗平台，驗證前沿技術的效能與可行性，探索更多衛星新應用場景。

聯發科指出，這次簽約儀式，由新加坡即將成立的國家太空總署（NSAS）代表見證，象徵各方對新加坡太空產業發展的支持與承諾。

衛星通訊 太空 新加坡
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

聯發科組四方聯盟 簽署5G/6G衛星通訊研發合作MOU

聯發科攜手空中巴士、是德 推動新世代衛星通訊技術

今年人工智慧供應鏈獲利估增23% 半導體ETF錢景可期

聯發科目標價升至2,000元 法人建議靜待進場時機

相關新聞

台積電調產能…淡出成熟製程 將多數8吋代工釋出給世界先進

AI帶動先進製程與先進封裝需求強勁，台積電加速調整產能結構，淡出成熟製程領域。IC設計業者透露，台積電8吋年產能約500...

聯發科組四方聯盟 簽署5G/6G衛星通訊研發合作MOU

聯發科（2454）與AIRBUS、ST Engineering iDirect，以及Keysight，於Space Su...

集邦看記憶體產值 將較晶圓代工倍增

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（9）日最新報告指出，AI浪潮推升下，2026年記憶體與晶圓代工產值將同步改寫...

美超微來台籌資557億

中信銀行昨（9）日宣布成功完成Super Micro Computer, Inc.（簡稱SMCI，美超微）旗下全資子公司...

世界先進產能滿載 報價擬調漲15%

業界盛傳，成熟製程代工廠世界先進因產能持續滿載，規劃今年4月起調漲部分產品代工報價，漲幅達15%。

穎崴訂單塞爆 大擴產

穎崴董事長王嘉煌昨（9）日表示，因產能供不應求，穎崴已緊急承租仁武廠，上半年產能將增加三至四成，同時推進仁武自建新廠，目...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。