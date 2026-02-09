聯發科組四方聯盟 簽署5G/6G衛星通訊研發合作MOU

聯發科（2454）與AIRBUS、ST Engineering iDirect，以及Keysight，於Space Summit 2026現場，共同正式簽署5G/6G衛星通訊（NTN）研發合作備忘錄（MoU），希望共同攜手推動新世代衛星通訊技術創新。

聯發科指出，這次簽約儀式，由新加坡即將成立的國家太空總署（NSAS）代表見證，象徵各方對新加坡太空產業發展的支持與承諾。

聯發科也提到，四方聯盟將發揮優勢，積極促進5G/6G衛星通訊（NTN）技術在新加坡的研發、實驗與創新應用。特別運用AIRBUS最新一代低軌道衛星（LEO）實驗平台，驗證前沿技術的效能與可行性，探索更多衛星新應用場景。