聯發科組四方聯盟 簽署5G/6G衛星通訊研發合作MOU

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
聯發科與空巴等簽署合作備忘錄 ，共同攜手推動新世代NTN衛星通訊技術創新。圖／聯發科
聯發科與空巴等簽署合作備忘錄 ，共同攜手推動新世代NTN衛星通訊技術創新。圖／聯發科

聯發科（2454）與AIRBUS、ST Engineering iDirect，以及Keysight，於Space Summit 2026現場，共同正式簽署5G/6G衛星通訊（NTN）研發合作備忘錄（MoU），希望共同攜手推動新世代衛星通訊技術創新。

聯發科指出，這次簽約儀式，由新加坡即將成立的國家太空總署（NSAS）代表見證，象徵各方對新加坡太空產業發展的支持與承諾。

聯發科也提到，四方聯盟將發揮優勢，積極促進5G/6G衛星通訊（NTN）技術在新加坡的研發、實驗與創新應用。特別運用AIRBUS最新一代低軌道衛星（LEO）實驗平台，驗證前沿技術的效能與可行性，探索更多衛星新應用場景。

新加坡 聯發科 太空
今年人工智慧供應鏈獲利估增23% 半導體ETF錢景可期

相關新聞

AI檢測獲利大爆發 穎崴員工年終＋分紅最多「領50個月」

AI檢測商機大爆發，半導體檢測介面大廠穎崴（6515）今日率先公司去年年終及分紅，每位員工除了保證年薪14個月，加計季獎...

緯穎同步擴充台、美產能 德州廠投資逾1億美元、台南租廠到位

緯穎9日公告將對德州廠房進行建築物改良，總金額達1.08億美元，持續擴充美國產能；同時緯穎也不忘擴充台灣本土產能，租賃下...

聯發科組四方聯盟 簽署5G/6G衛星通訊研發合作MOU

聯發科（2454）與AIRBUS、ST Engineering iDirect，以及Keysight，於Space Su...

台興擬私有化！松川、晶技揪團間接入主 總投資12.67億

上櫃電磁元件廠台興今天宣布擬走向私有化，由松川精密、閎鼎資本及晶技共同投資的頤盛投資，將以每股現金對價48元，取得台興1...

穎崴尾牙釋產能擴張時程 仁武新廠瞄準明年底再放大2至3倍

測試介面廠穎崴（6515）9日舉辦尾牙，董事長王嘉煌指出，主要客戶自去年第4季起產能快速開出，推升高階測試座需求、出現供...

穎崴探針自製率挑戰六成 仁武擴建新廠迎AI測試商機

隨著先進製程與AI晶片持續推進，半導體測試需求進一步向高階集中。穎崴（6515）董事長王嘉煌今日出席尾牙前受訪表示，...

