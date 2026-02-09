緯穎同步擴充台、美產能 德州廠投資逾1億美元、台南租廠到位

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
緯穎董事長洪麗寗。(遠見雜誌 張智傑攝)
緯穎9日公告將對德州廠房進行建築物改良，總金額達1.08億美元，持續擴充美國產能；同時緯穎也不忘擴充台灣本土產能，租賃下台南一座廠房，廠房面積達12,862.6坪，每月租金2,000萬元，租賃期間為115年7月1日至120年6月30日止。

緯穎董事長洪麗甯先前曾表示，公司將會貫徹全球供應的策略方針，因此各個地區的產能都很重要，雖然美國確實是擴廠重心，但台灣、墨西哥、捷克以及馬來西亞等地，公司也都將會密切關注何處有適合擴充產能的土地及廠房，其中電力條件將會是重點考量因素。

緯穎
