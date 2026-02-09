華通投逾5億元租大園廠辦擴產 最快第2季再開出產能
HDI龍頭華通（2313）9日公告投逾5億元租賃大園廠辦擴產，依據公司計畫最快第2季再開出產能。華通說明，因應中長期營運發展規劃及產能擴充需求。
華通今日公告取得不動產使用權資產，土地：桃園市大園區內海墘段特工區小段0046-0000建物：桃園市大園區特工區小段00101-000、00101-001(另有未登記建物依桃縣工建使工字第202號使用執照存根)。
華通公告，事實發生日：115/2/9~115/2/9，董事會通過日期：民國115年2月9日，土地總面積：9,095.00平方公尺；建物面積：12,496.09平方公尺，不動產使用權資產價值：TWD 504,994仟元。租賃期間：土地50年、建物20年。
