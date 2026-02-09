美國德州前眾議員造訪宣德等企業 強化台美產業韌性

適逢台美經濟議題持續受到關注，德州前參議員、友台連線（Taiwan Caucus）成員傑西．傑頓（Jacey Jetton）應黑石財經邀請來台，與多家上市櫃企業就赴美投資、供應鏈安全、強化台美產業韌性等議題，交換意見。與會企業包括藥華醫藥（6446）、高力（8996）、宣德科技（5457）、泓辰材料（3616）、黑石財經、鐙鋒氫科技等。

傑西．傑頓在德州議會任內，不但通過「表達支持強化與台灣夥伴關係及台灣在全球角色」之友我決議案，並成立跨黨派友台連線，主導德州議會通過決議支持台灣加入世界衛生大會等國際組織。我駐休士頓辦事處深表認同，在官網發文表達謝意。

傑西．傑頓目前是德州州長辦公室經濟顧問，負責推動台美經貿交流，他強調台德州友好姊妹關係已達38周年，非常歡迎台灣企業赴德州投資。傑西．傑頓表達感謝台灣官方推動台美友好的努力、以及感謝台資企業對德州的投資貢獻。

藥華藥代理發言人羅小惠表示，因應全球市場需求持續成長，將投資美國約4,600萬美元（約新台幣14.5億元）設立子公司及製造廠，正式建構「台美雙生產基地」的新營運模式。

宣德董事長蔡鎮隆指出，在全球11個生產基地中，美國生產重要性日益增加。高力策略長黃宏興強調，接近客戶與滿足客戶需求已成顯學，將與美系AI客戶共同布局未來戰略能源領域。鐙鋒氫董事張佑華則專注氫能源未來的重要性，認為電力供應是AI發展最重要的瓶頸，得電力才得AI算力。

黑石財經執行長温建勳成功預言，台積電（2330）將提早、擴大美國投資，他認為面對全球供應鏈重組，台灣企業宜加速與民主夥伴展開經貿合作，以立足台灣、布局全球。泓辰材料發言人黃思涵則說，公司深耕多年鋰錳鐵（LMFP）獲美國能源部推薦，將努力成為非中的供應鏈的首選。

此外，日商住友電工台灣分部總經理亦參與會議，顯示台美產業對接同時牽動日系夥伴，跨國供應鏈合作趨勢升溫。