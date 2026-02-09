快訊

一整排破壞畫面曝光 陸公安部：緬甸KK園區630餘棟建築物全拆了

中職／李多慧和南韓三本柱續留 林襄接任小龍女副隊長

行動電源接插座如「炸彈掛牆上」！專家揭風險：短路直接引燃鋰電池

泓辰材料LMFP獲肯定 國際車廠委託開發案報捷

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
泓辰董事長陳宏力表示與國際指標性車廠合作，委託開發案報捷，雙方合作已邁入重要里程碑。圖／泓辰提供
泓辰董事長陳宏力表示與國際指標性車廠合作，委託開發案報捷，雙方合作已邁入重要里程碑。圖／泓辰提供

正極材料鋰錳鐵LMFP領導廠商泓辰材料（3616）宣布，與國際指標性車廠的技術開發合作案，取得重大突破，近期將啟動第三期委託開發（NRE）計畫。顯示泓辰LMFP材料性能與量產穩定度，獲國際大廠高度認可，雙方合作已邁入重要里程碑。

泓辰董事長陳宏力表示，雙方在長達三年的深度驗證基礎上，已針對下世代高能量密度電池正極材料進行性能優化，隨著技術指標逐項達成，該國際車廠考量未來長期合作可能性，預計於今年底完成對正極材料的全面評估。

陳宏力指出，LMFP具備高安全性、高能量密度與成本優勢，是全球主流車廠爭相布局的戰略物資。泓辰憑藉材料加上設備的垂直整合實力，能迅速因應國際一線車廠的客製化需求調整配方。本次與國際指標客戶的深化合作，不僅強化了泓辰在非中供應鏈中的戰略地位，更可望在評估完成後，加速推動LMFP在全球電動車市場的商業化進程。

面對全球電池產業競爭，泓辰正積極建置示範產線並規劃海外布局，力求在該車廠完成最終評估前，完善全球供應體系，搶佔新能源汽車轉型先機。

電池 車市 電動車
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

禾迅綠電攜手菲國電網公司 簽署專案併網協議

太空AI發電新解方 台廠鈣鈦礦電池跨步

ESG綠電ETF紅不讓 00899、00920等多檔月漲逾6%

技術突破、特斯拉量產乾電極！電動車電池成本有望大減

相關新聞

AI帶動超級循環 記憶體產值攀升至晶圓代工2倍以上

集邦科技今日發布最新調查指出最，受惠於AI浪潮的推升下，記憶體與晶圓代工產值皆將在2026年同步創新高。記憶體產業受到供...

傳馬斯克團隊參訪太陽能台廠 業者：早布局太空商機

特斯拉暨Space X執行長馬斯克團隊傳出接連走訪中國和台灣太陽能廠，台灣業者低調不願評論，不過強調早已布局太空太陽能應...

聯發科與空巴等簽署合作備忘錄 推動新世代NTN衛星通訊技術創新

聯發科（2454）擴大NTN衛星通訊布局，今日與空中巴士（AIRBUS）、ST Engineering iDirect，...

AI帶動超級循環 TrendForce：記憶體產值攀升至晶圓代工的2倍以上

根據TrendForce最新數據顯示，受惠於AI浪潮的推升下，記憶體與晶圓代工產值皆將在2026年同步創新高。記憶體產業...

台積電本周董事會 傳移師熊本舉行

台積電本周將召開董事會，業界傳出，此次董事會首次移師日本熊本舉行，預計今（9）日、明（10）日連開兩天。由於台積電去年第...

台美聯軍！Ainos攜手盟立打造「有嗅覺」機器人 陸續出貨中

台美機器人研發大突破，日月光投控轉投資美國AI應用公司Ainos攜手自動化暨機器人大廠盟立，打造新世代「有嗅覺的機器人」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。