泓辰材料LMFP獲肯定 國際車廠委託開發案報捷
正極材料鋰錳鐵LMFP領導廠商泓辰材料（3616）宣布，與國際指標性車廠的技術開發合作案，取得重大突破，近期將啟動第三期委託開發（NRE）計畫。顯示泓辰LMFP材料性能與量產穩定度，獲國際大廠高度認可，雙方合作已邁入重要里程碑。
泓辰董事長陳宏力表示，雙方在長達三年的深度驗證基礎上，已針對下世代高能量密度電池正極材料進行性能優化，隨著技術指標逐項達成，該國際車廠考量未來長期合作可能性，預計於今年底完成對正極材料的全面評估。
陳宏力指出，LMFP具備高安全性、高能量密度與成本優勢，是全球主流車廠爭相布局的戰略物資。泓辰憑藉材料加上設備的垂直整合實力，能迅速因應國際一線車廠的客製化需求調整配方。本次與國際指標客戶的深化合作，不僅強化了泓辰在非中供應鏈中的戰略地位，更可望在評估完成後，加速推動LMFP在全球電動車市場的商業化進程。
面對全球電池產業競爭，泓辰正積極建置示範產線並規劃海外布局，力求在該車廠完成最終評估前，完善全球供應體系，搶佔新能源汽車轉型先機。
