AI伺服器清洗需求爆發 天品1月營收年增564.29％ 續創新高

天品（6199）今日公告 2026 年1月合併營收達新台幣5259萬元，較去年12月4541萬元月增15.83％，較去年同期792萬元年增564.29％，延續2025年第四季以來的成長動能，單月營收不僅連續數月改寫歷史新高，更為2026年營運成長鳴槍起跑、喜迎開春。

天品指出，1月營收一舉站上5,259萬元，其中，來自AI伺服器清洗業務的營收比重高達87.32％，主要係受惠於 AI 伺服器水冷散熱系統、先進封裝及高效能運算（HPC） 等應用需求暢旺，帶動整體訂單穩定放量，且供不應求，產能稼動率已站穩高檔水位。

天品表示，在高功耗、高密度的 AI 系統架構下，任何微小污染都可能影響散熱效率與系統穩定性，使清洗作業成為客戶出貨流程中不可中斷的一環，目前公司已積極增加產線配置、精進生產效率，以期在現有的產能水準有限下，持續滿足主要客戶的訂單需求，同時因應人力、原物料、生產成本上揚，公司也已與主要客戶針對新訂單業務調漲價格協商，有助公司2026年整體營運穩健向上成長。

展望2026年，天品維持審慎樂觀看法。從AI 伺服器清洗業務已連續數月貢獻穩健營收，天品看到相關需求具備長期性與延續性，隨著新客戶加入、擴增產線陸續投入運作，以及市場對 AI 伺服器液冷清洗服務需求持續升溫，公司除了訂單能見度已達2026年第3季外，亦將持續評估跨區域產能配置與服務據點延伸的可行性，以因應未來訂單成長、全球 AI 資料中心與伺服器製造布局日益分散的趨勢，強化對國際客戶的即時支援能力。未來，隨著 AI 清洗業務營收規模逐步放大，將有助於優化天品集團整體產品組合與獲利結構，進一步鞏固集團長期穩健成長基礎。