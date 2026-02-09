聯發科與空巴等簽署合作備忘錄 推動新世代NTN衛星通訊技術創新

聯發科（2454）擴大NTN衛星通訊布局，今日與空中巴士（AIRBUS）、ST Engineering iDirect，以及視德科技（ Keysight ）於 Space Summit 2026 現場，正式簽署 5G/6G 衛星通訊（NTN）研發合作備忘錄（MoU），共同攜手推動新世代衛星通訊技術創新 。

聯發科表示，本次簽約儀式，由新加坡即將成立的國家太空總署（NSAS）代表見證，象徵各方對新加坡太空產業發展的支持與承諾。

聯發科表示，四方聯盟將發揮優勢，積極促進 5G/6G 衛星通訊（NTN）技術在新加坡的研發、實驗與創新應用。

特別運用 AIRBUS 最新一代低軌道衛星（LEO）實驗平台，驗證前沿技術的效能與可行性，探索更多衛星新應用場景。