快訊

德威航空輪胎脫落3航班喊Mayday 學者指3因素產生連鎖反應

為台經濟轉型奠基石...前財經官員李樹久辭世 享耆壽90歲

出國順便買瘦瘦針？未許可攜入境觸法 醫：亂打不只「報復性復胖」

集邦：AI 掀記憶體超級循環 2026產值飆至5,516億美元

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

研調機構集邦9日最新報告指出，AI浪潮推升新一波「記憶體超級循環」，在供給吃緊與價格飆升帶動下，2026年記憶體與晶圓代工產值將同步創新高；其中記憶體產值上看5,516億美元，而晶圓代工產值約2,187億美元，記憶體規模擴張至晶圓代工的2倍以上。

集邦分析，此次循環與2017～2019年由資料中心建置帶動的前一次超級循環不同，當前缺貨更全面，且AI重心正由模型訓練轉向大規模推論，強調即時回應與資料存取效率，帶動伺服器端高容量、高頻寬DRAM需求與單機搭載容量持續提升；同時在新平台推廣下，高效能存儲需求同步升溫，企業級SSD重要性提高，業者也加速採用大容量QLC SSD以在效能與成本間取得平衡。

集邦並指出，本波搶貨主力由終端客戶轉為CSP雲端服務供應商，採購量呈現放大，且對價格敏感度相對較低，使得本輪價格漲幅有機會超越前一次循環、並寫下新紀錄；在AI供給缺口短期難以填補的背景下，記憶體原廠握有更強的定價主導權，ASP推升至新高也將讓記憶體產值增幅續優於晶圓代工。

相較之下，集邦表示，晶圓代工雖同樣受惠AI晶片訂單，但產值成長相對平緩，主因在於產能結構與定價機制：成熟製程約占晶圓代工產能70%～80%、先進製程約20%～30%，且合約制度使代工價格波動性低於記憶體；另從擴產彈性看，記憶體產品標準化程度高、產品組合相對單純，加上光罩層數通常少於邏輯晶片，使資本支出轉化為實際產出效率更高，推升兩大產業產值差距持續擴大。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

記憶體族群回神 旺宏、華邦電、宜鼎、宇瞻齊亮燈漲停收盤

三星HBM4晶片將供貨輝達 全球首款第六代高頻寬記憶體下周出貨

龍頭企業商品 攻守兼備

南亞迎轉單春節不停機 AI相關業務比重將拉升

相關新聞

AI帶動超級循環 記憶體產值攀升至晶圓代工2倍以上

集邦科技今日發布最新調查指出最，受惠於AI浪潮的推升下，記憶體與晶圓代工產值皆將在2026年同步創新高。記憶體產業受到供...

傳馬斯克團隊參訪太陽能台廠 業者：早布局太空商機

特斯拉暨Space X執行長馬斯克團隊傳出接連走訪中國和台灣太陽能廠，台灣業者低調不願評論，不過強調早已布局太空太陽能應...

AI與先進製程推升客製化測試需求 漢測首季營運淡季不淡

半導體晶圓測試解決方案大廠漢民測試（7856，簡稱漢測），今日公告1月合併營收2.14億元，年增35.01%，營運維持成...

聯發科與空巴等簽署合作備忘錄 推動新世代NTN衛星通訊技術創新

聯發科（2454）擴大NTN衛星通訊布局，今日與空中巴士（AIRBUS）、ST Engineering iDirect，...

AI帶動超級循環 TrendForce：記憶體產值攀升至晶圓代工的2倍以上

根據TrendForce最新數據顯示，受惠於AI浪潮的推升下，記憶體與晶圓代工產值皆將在2026年同步創新高。記憶體產業...

台積電本周董事會 傳移師熊本舉行

台積電本周將召開董事會，業界傳出，此次董事會首次移師日本熊本舉行，預計今（9）日、明（10）日連開兩天。由於台積電去年第...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。