中嘉集團2025年雙核心戰略奏效 寬頻滲透率直逼6成

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中嘉集團回顧2025年，強打「創新經營」與「新區布局」雙核心戰略推動下，整體用戶數與ARPU（平均帳單金額）同步成長，全年營收連續多年站穩百億元規模；其中，寬頻業務成為最具爆發力的成長動能，寬頻營收連續兩年維持雙位數成長，帶動寬頻滲透率快速提升、直逼六成。

近年中嘉集團以「顧客導向、創新先行」為核心經營理念，秉持前瞻思維持續深化光纖網路基礎建設、加速光纖到府布局，並以創新服務重塑家用寬頻價值，透過技術升級、產品整合與跨業合作三大創新策略，成功擴大寬頻核心業務版圖，打造具高度差異化的寬頻服務體驗，穩健朝向「消費者首選家用寬頻品牌」邁進。

中嘉寬頻強調，透過內容、設備與服務的深度整合，打造具高度市場辨識度的差異化方案。2025年成為全球影音串流品牌Disney+ 合作夥伴後，推出多元創新方案組合，成功推動寬頻申辦量顯著成長、創下歷史新高。

此外，中嘉攜手國際大廠領先業界推出全台唯一搭載 Bang & Olufsen 音訊設計的「SoundBox 劇院串流盒」，全年熱銷數萬台，推升整體寬頻營收穩健成長；亦不斷深化智慧生活及OTT影音娛樂服務布局，2025年寬頻搭智慧生活或OTT影音服務申辦規模持續擴大，推升寬頻用戶ARPU連續五年維持正成長。

中嘉持續擴大服務版圖，在新經營區投入數億元建置全光纖網路，全面導入高規格雙向對稱頻寬光纖到府服務，台北市中正區及萬華區自開台營運兩年多以來，申辦量持續穩定成長，用戶數累積突破萬戶、寬頻滲透率高達90%，成為都會型高密度光纖建設的成功典範；2025年9月於桃園南區正式開台後，以創新「全方位家庭娛樂解決方案」為核心，整合高速光纖網路與多元數位娛樂內容，精準貼近新世代家庭需求，開台短短數月即創下亮眼申辦表現。

除區域布局擴大經濟規模效益之外，中嘉寬頻宣布，積極推動跨業整合創新，與電信業者建立長期策略夥伴關係，攜手遠傳電信「大雙網」與台灣大哥大「好速成双」，整合行動上網與家用寬頻服務，打造無縫接軌的跨場景連網體驗，重新定義家庭與行動連網的整合價值，並為營收成長注入新動能。

同時，中嘉集團積極深耕企業與政府市場，包含攜手高雄市政府交通局推動智慧停車格擴建，建構即時辨識與回傳系統；承攬台南市政府民政局監視系統服務，打造高密度、無死角城市安全防護網；與新北市政府教育局合作建置智慧校園，完成校校2G光纖布建，推動 AIoT 智慧教室；協助地方區公所建置公園監控與水情監測系統，提升防災應變與公共安全效率。

