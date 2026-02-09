聯發科攜手空中巴士、是德 推動新世代衛星通訊技術
IC設計廠聯發科今天宣布，與空中巴士（Airbus）、ST EngineeringiDirect及是德科技（Keysight）簽署研發合作備忘錄，共同攜手推動新世代衛星通訊技術創新。
聯發科今天在粉絲頁發布與空中巴士等簽約合作的消息，聯發科表示，簽約儀式是在新加坡舉行的SpaceSummit 2026現場舉行，由新加坡即將成立的國家太空總署（NASA）代表見證，象徵各方對新加坡太空產業發展的支持與承諾。
聯發科指出，四方聯盟將發揮優勢，積極促進5G、6G衛星通訊（NTN）技術在新加坡的研發、實驗與創新應用。特別運用空中巴士最新一代低軌道衛星（LEO）實驗平台，驗證前沿技術的效能與可行性，探索更多衛星新應用場景。
