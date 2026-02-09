中華電攜手自研 AI「小Q」 首登紅白賀歲

中華電信（2412）表示，今年首度以企業贊助夥伴身分參與全台除夕夜最具指標性的年度影視盛典「台視《2026 超級巨星紅白藝能大賞》」，總經理林榮賜親自登台，攜手中華電信研究院自主研發的AI科技產品「小Q」，為觀眾獻上結合智慧科技與影音娛樂的創新體驗。

「台視《2026 超級巨星紅白藝能大賞》」已於1月31日在台北小巨蛋盛大錄影，將於2月16日除夕夜晚上7點於MOD台視頻道與Hami Video網路獨家首播，提供用戶免費收視，全台觀眾將能欣賞到日本人氣團體King & Prince與&TEAM跨海登台，更有林志穎、蘇慧倫傳奇回歸，以及金曲歌王盧廣仲、搖滾天團動力火車等豪華陣容聯手呈現精彩絕倫的熱力演出。

中華電信表示，持續推動數位轉型與AI應用落地，本次首度登上《紅白》舞台，特別將生成式AI技術導入表演內容，總英里林榮賜向全國觀眾拜年，並正式介紹由中華電信研究院自主研發的智能AI服務「小Q」。

中華電信表示，「小Q」具備領先業界的高效回應能力與13種語言聽說技術，本次更針對《紅白》客製化「AI 陳明珠」擬真分身。不僅高度還原影像與音質，更內建視覺互動系統，透過即時辨識與觀眾進行人性化回應。

在節目中，「AI陳明珠」化身新春穿搭顧問，生動建議「紅、白、金、鞋」四大招財穿搭原則，與現場藝人及觀眾即時互動，展現AI作為「企業代言人」與「生活管家」的無限可能，成功將前瞻技術轉化為全民有感的節慶娛樂體驗。

迎接除夕圍爐時刻，中華電信表示，MOD與Hami Video除了首播《紅白》盛典，更規劃一系列「全台獨家」賀歲強片，包含萬眾矚目由金城武主演的《風林火山》、基努李維《捍衛天使》、獨家韓劇朴敘俊《等待京道》、徐玄振《LOVE ME》及獨家動漫《靈異教師神眉2》等。針對追星族，特別推出多檔韓流娛樂內容，包括TWICE《ONE IN A MILL10N》、Aespa《Aespa: World Tour In Cinemas》，以及BTS、SEVENTEEN的實境節目與演唱會等，獨家首播不間斷。

中華電信宣布，同步推出新春加碼促銷，即日起申辦Hami Video「影劇館+」90天方案優惠價399元，換算每日不到5元即可暢看萬部強檔影劇；熱愛體育賽事的客戶亦可訂閱「電視運動館」棒球加油包90天方案優惠價399元，暢看2026 WBC棒球經典賽，一同為中華隊應援，此外，2月28日前訂購指定年約方案，加碼再送Hami Point 100點，精采影劇內容與賽事盡在Hami Video！