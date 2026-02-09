快訊

台股勁揚621點收32,404點 台積電漲35元收1815元

高醫遭控抽籤排班跨科支援 護理師曝心聲：超怕出包

海鷹奪下超級盃！MVP得主不是四分衛 沃克近28年跑衛第一人

全球市場逐步走出修正期 KPMG：去年第4季創投市場已出現明顯回溫

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

KPMG安侯建業9日發布《2025年第四季創投脈動：全球創業投資分析》報告指出，儘管地緣政治風險、美國關稅政策變動及全球供應鏈不確定性升高，2025年第四季全球創投市場已出現明顯回溫跡象。

報告顯示，2025年第四季全球創投募資金額約1,381億美元，創近14個季度新高，帶動全年創投投資總額由2024年的3,919億美元大幅成長至5,120億美元以上，正式突破5,000億美元關卡。整體而言，2025年被視為全球創投市場的重要轉折年，市場逐步走出修正期。市場結構亦出現明顯轉變。雖然投資金額回升，但交易件數仍維持低檔，顯示創投市場正由過去「高交易量、分散投資」的模式，轉向「資金高度集中、重押少數標的」的結構性調整。投資人風險偏好明顯趨於審慎，資本更傾向流向已具規模、技術壁壘與產業影響力的企業。

從區域來看，2025年第四季美洲市場持續領跑全球創投，吸引373.8億美元資金，主要由美國人工智慧投資熱潮帶動，佔據當季投資的絕大部分。歐洲創投投資金額較上季維持穩定；亞洲市場則受中國創投持續疲軟影響，整體表現仍顯低迷，但印度、日本與澳洲投資動能相較前一季有所回升。

在重點交易方面，美國八家AI公司合計募資逾320億美元，其中Anthropic（150億美元）與Project Prometheus（62億美元）領銜；歐洲代表交易包括法國Brevo（5.78億美元）、德國Black Forest Labs（3億美元）與英國Synthesia（2億美元），亞洲則以澳洲Firmus Technologies（5.41億美元）、中國滴滴出行（2.8億美元）及日本Mujin（2.35億美元）為代表。

KPMG安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師黃海寧表示， 人工智慧（AI）已由單一投資領域，轉變為影響整體創投資本配置的核心底層邏輯。2025年，多數大型創投交易皆與AI或其基礎設施相關，投資焦點亦從LLM模型開發，延伸至代理型AI、算力與晶片基礎建設、企業級與垂直產業應用。投資階段上，2025年第四季資金明顯集中於C輪、D輪及以上的成長期交易，顯示投資人更偏好已驗證商業模式、具擴張潛力與明確退出前景的企業。企業創投與首次融資亦出現回溫跡象，反映市場信心逐步修復。

展望2026年，黃海寧認為，人工智慧仍將是全球創投最核心的投資主軸，但投資標準將更趨嚴謹，資金將優先流向能實質重塑產業流程、提升生產力的應用。隨著IPO與大型併購活動逐步改善，創投市場流動性有望回升，為整體生態系帶來新動能。同時，因AI加速重塑勞動市場，教育與人才培訓需求升溫，著眼於新一代學習模式的教育科技公司，預期將成為未來創投關注的重點。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

空氣變乾淨了嗎？ 成大研究團隊利用AI點出臭氧仍是隱憂

「中國製造2025」後的挑戰與台灣定位

馬斯克：SpaceX將優先在月球打造「自我發展城市」

川普：川習通話聚焦經濟 習近平年底訪白宮

相關新聞

傳馬斯克團隊參訪太陽能台廠 業者：早布局太空商機

特斯拉暨Space X執行長馬斯克團隊傳出接連走訪中國和台灣太陽能廠，台灣業者低調不願評論，不過強調早已布局太空太陽能應...

台積電本周董事會 傳移師熊本舉行

台積電本周將召開董事會，業界傳出，此次董事會首次移師日本熊本舉行，預計今（9）日、明（10）日連開兩天。由於台積電去年第...

台美聯軍！Ainos攜手盟立打造「有嗅覺」機器人 陸續出貨中

台美機器人研發大突破，日月光投控轉投資美國AI應用公司Ainos攜手自動化暨機器人大廠盟立，打造新世代「有嗅覺的機器人」...

太空AI發電新解方 台廠鈣鈦礦電池跨步

盟立攜手日月光投控與其轉投資Ainos打造「有嗅覺的機器人」，引領台美機器人創新之餘，盟立集團在太空AI當紅的鈣鈦礦太陽...

打造有嗅覺的機器人 封測一哥拚「五感」商機

半導體封測龍頭日月光投控積極將人類的「五感（聽、視、嗅、味、觸）」導入AI製造場域，機器人是落實相關應用的核心。在日月光...

美國雲端四雄AI大投資 鴻海、廣達等受惠

美國四大雲端服務供應商（CSP）今年資本支出合計超過6,700億美元（逾新台幣21兆元），再創新高，年增逾60%，規模相當於美國國內生產毛額（GDP）的2.1%...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。