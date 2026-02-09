博弘雲端雲智能管理平台賦能升級 開創2026雲端治理新格局

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

台灣多雲領導品牌博弘雲端（Nextlink Technology，6997）9日宣布 AICOM® 雲智能管理平台2026年度產品藍圖，並正式推出生成式 AI 智能客服功能。此次升級不僅象徵博弘雲端在自主研發雲端產品領域的堅韌實力，更彰顯其積極佈局雲端治理市場的領導角色。面對全球企業採用雲端進入成熟階段、跨雲治理需求強勢崛起，博弘雲端透過 AI 與多雲整合技術深度加值，協助企業真正做到精準管理、成本及資源最佳化，引領客戶邁向雲端治理智能革新。

全新亮相的 AICOM® 智能客服，以生成式 AI 為核心，能即時理解雲端帳務管理、權限配置、資源狀態與帳單分析等平台專業應用操作，帶來更精準、更具情境感的互動體驗。 AICOM® 智能客服的設計理念，是讓平台管理者或企業用戶無需繁瑣查找，即能快速取得資訊與引導操作，讓新用戶能迅速上手，同時協助企業組織大幅縮短帳務查找及功能操作時間，化為全天候的線上 AICOM® 雲端顧問，確保雲端管理效率與帳務支援不中斷。AICOM® 智能客服的導入，標誌著雲端治理服務從被動型工具全面升級為主動型智能助理，為企業帶來真正可依賴的 AI 雲端服務治理。

博弘雲端總經理何冠生表示：「在雲端採用已趨成熟階段的今天，企業迫切需要更高效率、更具預視性的雲端決策治理工具。AICOM® 的全面升級與 AI 賦能管理，將為企業在成本管理與資源維運的決策，提供更即時且高效的支持，協助企業客戶即時掌握雲端狀態，保持在市場上的資訊競爭優勢。」技術長宋青雲也強調：「我們深信打造新世代的雲端治理，擁抱 AI 是演進的關鍵途徑。AICOM® 預期在 CloudOps 與 AIOps 雙引擎的佈局下，將讓企業客戶以更高速率、更低成本、更高可靠地運用雲資源、優化雲成本，這是博弘雲端持續投入研發與技術創新的核心使命。」

展望未來，博弘雲端將持續強化 AICOM® 雲智能管理平台自主研發動能與核心技術深耕，以應用創新作為推動企業邁向跨雲轉型的助力，打造雲世代的企業韌性與市場領先優勢。

