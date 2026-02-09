進能服斥資5.86億元 攜ORMAT新北金山建地熱電廠
太陽能廠進能服今天宣布，與地熱能源廠ORMAT簽署設備採購合約，斥資1850萬美元，約新台幣5.86億元，在新北市金山區開發12.5MW全天候地熱電廠。
進能服發布新聞稿表示，ORMAT是具備從探勘、鑽井、設備製造到電廠建置及營運的垂直整合業者，其Ormat Energy Converter（OEC）可有效利用中低溫地熱資源發電，大幅降低開發門檻，提升投資報酬率
進能服指出，與ORMAT合作開發的地熱電廠預計2027年12月商轉，年發電量達1億度，可供應約3萬戶家庭用電，發電效益相當於70MW太陽能。
相較於太陽能與風電會受到天候影響，需仰賴儲能系統平衡供電，進能服表示，地熱具備24小時穩定輸出「基載電力」特性，符合AI資料中心、半導體晶圓廠等高密度用電產業剛性需求。在地熱電廠建設過程中，將全面引進國際團隊與管理制度，為台灣培養地熱專業能量。
