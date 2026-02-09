美國雲端四雄AI大投資 鴻海、廣達等受惠
美國四大雲端服務供應商（CSP）今年資本支出合計超過6,700億美元（逾新台幣21兆元），再創新高，年增逾60%，規模相當於美國國內生產毛額（GDP）的2.1%，比重較美國1850年代的鐵路擴張、1960年代的登月計畫、以及1970年代完成的州際公路系統建設的支出還高。
這四大CSP包括亞馬遜AWS、微軟、Google、Meta，其資本支出主要用於打造AI基礎設施，法人看好將催動更多AI伺服器需求，帶動鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）等主要AI伺服器代工廠今年接單持續暢旺。
鴻海表示，目前看第1季能見度優於先前預期，隨著AI機櫃出貨持續放量，加上消費智能產品也優於原先預測，預期本季季節性表現將優於過去五年區間。
緯創董事長林憲銘也認為，目前AI基礎建設潮只進入第1.5波而已，預估2025年到2027年整體AI建置預算將達到上兆美元，甚至是1.5兆美元，緯創訂單能見度已看到2027年。
綜合外電報導，美國四大CSP今年規劃合計斥資6,700億美元，擴大AI相關業務所需算力，比起已屬空前紀錄的2025年，又增加超過60%。
如果與美國GDP規模相比，會發現這個金額相當驚人。
在美國歷來大型支出案之中，只有1803年的「路易斯安那購地案」占當年GDP比率更高。
四大CSP今年AI支出大約是全美GDP的2.1%，路易斯安那購地則為3%左右。當年美國以約1,500萬美元（每英畝約3美分）從拿破崙領導的法蘭西第一共和國購得路易斯安那領地，美國國土面積因而擴大一倍，影響深遠。
近年來，各家公司莫不全力衝刺AI事業，大舉興建資料中心，購買AI晶片、伺服器、網路線纜及備用電力系統等，資本支出在營收的占比隨之水漲船高，其中，Meta今年的支出推估將達全年營收的50%以上，是該公司史上頭一遭。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。