AI節電一個月回本！洛克威爾搭上製造返美順風車 台灣區業績獨占鼇頭

美國總統川普推動美國製造，帶動境內製造業投資快速成長，北美製造業最大自動化系統廠商洛克威爾Rockwell Automation第1季度業績交出12%年成長，洛克威爾自動化台灣區總經理譚世宏透露，台灣也是亞太區2025年成長最快的市場，今年仍然樂觀，半導體、製藥、傳產的節能需求為三大動力。

洛克威爾是美國工業自動化領域龍頭，官方公布2025年度營收82.3億美元，年增2.1%，在美國製造業自動化系統市占第一，約在製造業享有60%～70%市占率，PLC控制器與MES軟體表現最突出，官方也剛宣布2026年第1季度營收21.05億美元，年增12%，業績超出市場預期。

譚世宏表示，洛克威爾是美商，在美國製造自然是其強項，所以而這波台商赴美投資製造工廠熱潮，許多台廠在台灣發包EPC（統包商），洛克威爾的系統整合商也會參與其中，帶動台灣區銷售成績大幅成長，2025年雖不便公布業績總額，但可以確定是高雙位數成長，且是亞太區成長最快的市場。

「我們台灣區公司60幾個人，但相關業務夥伴（系統整合商）人數高達2000~3000人！」譚世宏說，SI夥伴跟著半導體晶圓代工龍頭前進北美、德國、日本，許多華人企業都希望能找到華人窗口對接，雙方文化較為好溝通，假日或半夜緊急聯絡才找得到人。

其次在資安跟去紅色供應鏈上，台廠為落地美國符合當地製造法規，也較樂於用北美供應商，而洛克威爾可扮演溝通跨國團隊技術整合問題的橋樑。不只是半導體，洛克威爾透露，高階輪胎生產設備商前進印度也是跟洛克威爾合作，鏈條大廠天源義記也是其客戶。

延續2025年三大主力市場成長力道，譚世宏仍然看好今年半導體（Semiconductor）、生技製藥（CDMO）以及傳統產業的數位轉型與節能需求，半導體的火熱，除龍頭廠持續追加資本支出，譚世宏透露，扶植在地供應鏈自主化發展，帶動特用化學品工廠興起，導入國際標準的數位化報告與配方管理系統，這些正是洛克威爾的強項。

在生技醫療方面，過去台灣發展較為緩慢，但最近兩三年正在加速中，尤其是CDMO（委託開發暨製造服務）業務，譚世宏透露，本季度將有重要客戶洽談合作，業績貢獻可望落在2027～2028年之間，另外台灣也有中小型資料中心需求。

除資料中心節能需求，客戶需求從單純的電力監控轉向更複雜的數據分析、預防性維護與節能控制，譚世宏舉例，一家鋼鐵爐渣業者，有大量磨碎爐渣做成水泥基材的需求，為節能而找洛克威爾導入AI，要從單純的電力監控轉向更複雜的數據分析、預防性維護與節能控制，透過AI決定研磨到多細的爐渣最恰當且售價最好，最後，原本只是期望製程省電3~5%，最後卻意外達成2~3成省電效果，「客戶一個月就回本！」譚世宏透露，為此現在客戶正計畫從單一工廠導入全廠。