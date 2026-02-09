投資人憂泡沫化 AI交易陷「懷疑新時代」

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國四大雲端服務供應商（CSP）今年資本支出合計超過6,700億美元（逾新台幣21兆元），再創新高，雖然可能同步追加對台灣AI伺服器代工廠的訂單量，但這樣破紀錄的大手筆支出，也讓投資人心生泡沫與投資難以回本的憂慮。

這導致原本引領美股迭創新高的AI交易，進入「懷疑新時代」，暗示美股的領頭羊正在轉變，投資人轉而加碼實體經濟類股。

美股上周軟體股崩跌，並波及其他相關產業，因Anthropic公司的Claude Opus 4.6模型，導致湯森路透、PayPal及Verisk分析公司等企業的股價大跌，甲骨文、標普全球與Booking控股公司也重挫，連帶拖累資訊科技類股也下挫。

股市回檔，顯示投資人對AI的態度正在改變。Nationwide機構市場策略長哈凱特表示，市場一度認為AI題材是「漲潮」，能推高所有船隻，但現在已產生懷疑，懲罰一些被認為支出過度、且投資報酬路線不清的公司，如亞馬遜宣布今年資本支出2,000億美元、Alphabet預測今年資本支出1,750億美元至1,850億美元後，股價都大跌。

多項數據顯示勞動市場疲弱，市場一度擔心其他類股也將隨科技股走軟，但投資人6日顯然將這些憂慮拋諸腦後，上周以消費必需品類股表現最強，能源、工業及原料類股也都大漲逾4%。

市場 AI
相關新聞

台美聯軍！Ainos攜手盟立打造「有嗅覺」機器人 陸續出貨中

台美機器人研發大突破，日月光投控轉投資美國AI應用公司Ainos攜手自動化暨機器人大廠盟立，打造新世代「有嗅覺的機器人」...

台積電本周董事會 傳移師熊本舉行

台積電本周將召開董事會，業界傳出，此次董事會首次移師日本熊本舉行，預計今（9）日、明（10）日連開兩天。由於台積電去年第...

太空AI發電新解方 台廠鈣鈦礦電池跨步

盟立攜手日月光投控與其轉投資Ainos打造「有嗅覺的機器人」，引領台美機器人創新之餘，盟立集團在太空AI當紅的鈣鈦礦太陽...

打造有嗅覺的機器人 封測一哥拚「五感」商機

半導體封測龍頭日月光投控積極將人類的「五感（聽、視、嗅、味、觸）」導入AI製造場域，機器人是落實相關應用的核心。在日月光...

簡立峰專欄／AI社媒Moltbook暴紅 重塑人機關係

近期Moltbook的橫空出世宣告ＡＩ社群時代的降臨，這是一個「只許ＡＩ互動、禁止人類發言」的社群平台，ＡＩ代理不再只是...

