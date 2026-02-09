投資人憂泡沫化 AI交易陷「懷疑新時代」

美國四大雲端服務供應商（CSP）今年資本支出合計超過6,700億美元（逾新台幣21兆元），再創新高，雖然可能同步追加對台灣AI伺服器代工廠的訂單量，但這樣破紀錄的大手筆支出，也讓投資人心生泡沫與投資難以回本的憂慮。

這導致原本引領美股迭創新高的AI交易，進入「懷疑新時代」，暗示美股的領頭羊正在轉變，投資人轉而加碼實體經濟類股。

美股上周軟體股崩跌，並波及其他相關產業，因Anthropic公司的Claude Opus 4.6模型，導致湯森路透、PayPal及Verisk分析公司等企業的股價大跌，甲骨文、標普全球與Booking控股公司也重挫，連帶拖累資訊科技類股也下挫。

股市回檔，顯示投資人對AI的態度正在改變。Nationwide機構市場策略長哈凱特表示，市場一度認為AI題材是「漲潮」，能推高所有船隻，但現在已產生懷疑，懲罰一些被認為支出過度、且投資報酬路線不清的公司，如亞馬遜宣布今年資本支出2,000億美元、Alphabet預測今年資本支出1,750億美元至1,850億美元後，股價都大跌。

多項數據顯示勞動市場疲弱，市場一度擔心其他類股也將隨科技股走軟，但投資人6日顯然將這些憂慮拋諸腦後，上周以消費必需品類股表現最強，能源、工業及原料類股也都大漲逾4%。