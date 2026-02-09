聽新聞
0:00 / 0:00

打造有嗅覺的機器人 封測一哥拚「五感」商機

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

半導體封測龍頭日月光投控（3711）積極將人類的「五感（聽、視、嗅、味、觸）」導入AI製造場域，機器人是落實相關應用的核心。在日月光投控助力下，Ainos、盟立（2464）這兩家美、台上市公司攜手打造「有嗅覺的機器人」，將引爆新一波商機。

日月光投控高度看好「五感」在AI時代中，將為科技產業帶來龐大發展的可能。

日月光投控營運長吳田玉先前曾表示，未來應用在機器之間連結、AI整合「五感」的系統設計趨勢，將可帶動半導體需求量，既可消化產能，也帶動半導體產業發展的想像空間。

日月光投控強調，旗下已擁有46座全自動「無人工廠」，並朝透過AI 驅動的環境智慧，強化先進製造系統發展。

吳田玉看好「五感」在未來AI世代、與半導體發展的重要性。

他認為，生成式AI（Generative AI）除了要有整合AI晶片和高頻寬記憶體的大腦外，還要連結「五感」，不僅AI大腦容量要增加，數據和訊息的傳送與反應速度要更快；機器人若要擬人化或是超人的智慧，機器學習功能要更強，這些機器之間連結的應用，都會增加未來半導體產品的需求數量，商機可觀。

他估計，機器間的協作需求將大幅增加，推動裝置量攀上300億台的歷史新大量，也將推升半導體產值在2030年衝破1兆美元。

日月光將「五感」概念應用於AI智造工廠與技術布局中。透過感測器與AI技術，模擬人類視覺、聽覺、觸覺等，監測廠區與馬達異音，結合水冷技術提升效率並降耗，朝達成「2030淨零」目標邁進。

同時，「五感」也是日月光投控員工友善職場的體驗課程主題。

吳田玉強調，機器人與自動駕駛技術的擬人化需要「五感」，日月光正加速相關先進封裝技術的布局，實現從CoWoS到系統級封裝（SiP）、從高速運算（HPC）到車用的全方位應用。

AI 日月光 半導體
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

熬夜隔天腦袋容易當機 研究：腦脊液從大腦流出，試圖叫大腦休息

日月光投控去年每股純益9.37元

日月光投控2025年每股賺9.37元 創3年高點

封測三強積極擴產 鴻勁、弘塑迎設備紅利

相關新聞

台美聯軍！Ainos攜手盟立打造「有嗅覺」機器人 陸續出貨中

台美機器人研發大突破，日月光投控轉投資美國AI應用公司Ainos攜手自動化暨機器人大廠盟立，打造新世代「有嗅覺的機器人」...

台積電本周董事會 傳移師熊本舉行

台積電本周將召開董事會，業界傳出，此次董事會首次移師日本熊本舉行，預計今（9）日、明（10）日連開兩天。由於台積電去年第...

太空AI發電新解方 台廠鈣鈦礦電池跨步

盟立攜手日月光投控與其轉投資Ainos打造「有嗅覺的機器人」，引領台美機器人創新之餘，盟立集團在太空AI當紅的鈣鈦礦太陽...

打造有嗅覺的機器人 封測一哥拚「五感」商機

半導體封測龍頭日月光投控積極將人類的「五感（聽、視、嗅、味、觸）」導入AI製造場域，機器人是落實相關應用的核心。在日月光...

美國雲端四雄 AI 大投資上看21兆 鴻海、廣達等受惠

美國四大雲端服務供應商（CSP）今年資本支出合計超過6,700億美元（逾新台幣21兆元），再創新高，年增逾60%，規模相當於美國國內生產毛額（GDP）的2.1%...

投資人憂泡沫化 AI交易陷「懷疑新時代」

美國四大雲端服務供應商（CSP）今年資本支出合計超過6,700億美元（逾新台幣21兆元），再創新高，雖然可能同步追加對台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。