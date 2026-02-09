太空AI發電新解方 台廠鈣鈦礦電池跨步

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

盟立（2464）攜手日月光（3711）投控與其轉投資Ainos打造「有嗅覺的機器人」，引領台美機器人創新之餘，盟立集團在太空AI當紅的鈣鈦礦太陽能電池也傳捷報。盟立執行長林世東透露，盟立在鈣鈦礦太陽能電池已有新技術方向突破，並具備相當的基礎。

AI資料中心耗電量龐大，引爆全球缺電危機，特斯拉執行長馬斯克提出太空資料中心概念，要把AI伺服器送上太空，並透過取之不盡的太陽能解決地球上日益嚴重的缺電問題，鈣鈦礦太陽能電池因轉換效率更高，還能透光、可彎曲，被譽為新世代太空AI發電的新解方。

盟立是台灣投入鈣鈦礦太陽能電池的先驅之一，2023年即結合由友達前總座陳來助成立的「台灣鈣鈦礦科技公司」，攜手研發鈣鈦礦太陽能電池，並成立「盟立鈣鈦礦科技」，與天來集團TENLife合作，提供鈣鈦礦產業鏈所需的自動化生產設備方案。

盟立2024年元月宣布成功產出第一片鈣鈦礦太陽能電池，轟動業界。盟立也投入鈣鈦礦產業設備製造、系統整合、材料應用及產品量產的利基平台開發。

林世東透露，鈣鈦礦太陽能相關技術不好做，盟立修改了很多技術研發路徑，並調整方向，現在已有新技術方向，投入研發中，已有相當基礎了。

