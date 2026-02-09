台積電本周董事會 傳移師熊本舉行

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）本周將召開董事會，業界傳出，此次董事會首次移師日本熊本舉行，預計今（9）日、明（10）日連開兩天。由於台積電去年第4季獲利創新高，此次董事會預料將拍板季配息及2025年員工分紅，還有資本預算案等。外界預期，最快明天可望公告最新決議案。

業界指出，台積電董事會通常會在不同廠區召開，進而讓董事實地了解情況，去年2月並首度前往美國亞利桑那州召開董事會。

台積電董事長魏哲家甫於2月5日與日本首相高市早苗會面，並表示擬將興建中的熊本二廠導入生產製程升級至3奈米，最快2028年量產，成為日本第一座量產3奈米的晶圓廠，轟動業界。如今傳出台積電今天起將在熊本召開董事會，格外受到各界關注。

另外，台積電去年第4季獲利創新高，這次董事會是否再次拉高季配息金額，也頗受矚目。台積電已於元月的法說會表態，未來每股現金股利政策朝持續且穩定成長的方向前進。

法人指出，台積電目前季配息已拉高至6元，2025年全年現金股息至少22元，2026年可望如預期自24元起跳，後續朝一年發25元以上邁進不是夢。員工分紅也是本次董事會重要議案，一般預料，隨著去年獲利創高，本次分紅也相當值得期待。

台積電 董事長 配息
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

日本大選自民黨大勝 民進黨祝賀：盼持續深化台日民主夥伴關係

自民黨大勝 賴總統恭喜高市早苗：期待台日持續攜手面對區域挑戰

高市早苗政權更穩固 日防相：始終開放與中國對話

中國反制高市早苗打「琉球牌」 專家：沖繩人有違和感

相關新聞

台美聯軍！Ainos攜手盟立打造「有嗅覺」機器人 陸續出貨中

台美機器人研發大突破，日月光投控轉投資美國AI應用公司Ainos攜手自動化暨機器人大廠盟立，打造新世代「有嗅覺的機器人」...

台積電本周董事會 傳移師熊本舉行

台積電本周將召開董事會，業界傳出，此次董事會首次移師日本熊本舉行，預計今（9）日、明（10）日連開兩天。由於台積電去年第...

太空AI發電新解方 台廠鈣鈦礦電池跨步

盟立攜手日月光投控與其轉投資Ainos打造「有嗅覺的機器人」，引領台美機器人創新之餘，盟立集團在太空AI當紅的鈣鈦礦太陽...

打造有嗅覺的機器人 封測一哥拚「五感」商機

半導體封測龍頭日月光投控積極將人類的「五感（聽、視、嗅、味、觸）」導入AI製造場域，機器人是落實相關應用的核心。在日月光...

投資人憂泡沫化 AI交易陷「懷疑新時代」

美國四大雲端服務供應商（CSP）今年資本支出合計超過6,700億美元（逾新台幣21兆元），再創新高，雖然可能同步追加對台...

簡立峰專欄／AI社媒Moltbook暴紅 重塑人機關係

近期Moltbook的橫空出世宣告ＡＩ社群時代的降臨，這是一個「只許ＡＩ互動、禁止人類發言」的社群平台，ＡＩ代理不再只是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。