台積電本周董事會 傳移師熊本舉行

台積電（2330）本周將召開董事會，業界傳出，此次董事會首次移師日本熊本舉行，預計今（9）日、明（10）日連開兩天。由於台積電去年第4季獲利創新高，此次董事會預料將拍板季配息及2025年員工分紅，還有資本預算案等。外界預期，最快明天可望公告最新決議案。

業界指出，台積電董事會通常會在不同廠區召開，進而讓董事實地了解情況，去年2月並首度前往美國亞利桑那州召開董事會。

台積電董事長魏哲家甫於2月5日與日本首相高市早苗會面，並表示擬將興建中的熊本二廠導入生產製程升級至3奈米，最快2028年量產，成為日本第一座量產3奈米的晶圓廠，轟動業界。如今傳出台積電今天起將在熊本召開董事會，格外受到各界關注。

另外，台積電去年第4季獲利創新高，這次董事會是否再次拉高季配息金額，也頗受矚目。台積電已於元月的法說會表態，未來每股現金股利政策朝持續且穩定成長的方向前進。

法人指出，台積電目前季配息已拉高至6元，2025年全年現金股息至少22元，2026年可望如預期自24元起跳，後續朝一年發25元以上邁進不是夢。員工分紅也是本次董事會重要議案，一般預料，隨著去年獲利創高，本次分紅也相當值得期待。