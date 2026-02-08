快訊

北投湯屋情侶雙雙身亡…46歲男是員工 查看泡湯中女友竟「一去不返」

日本眾院選舉自民黨大勝 高市早苗「對內閣閣員有信心」：人事不會大幅變動

Junior演出「世紀血案」裝沒事被炎上！發聲道歉：拒看自己作品

外資法人：鴻海元月營收平平 但第1季營收可望優於季節性水準

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
鴻海（2317）公布元月營收，不完全符合外資法人預期。（路透）
鴻海（2317）公布元月營收，不完全符合外資法人預期。（路透）

鴻海（2317）公布元月營收，不完全符合外資法人預期。不過，外資法人仍看好鴻海第1季可望優於季節性水準，高盛證券仍維持400元的業內最高目標價及「買進」評等，摩根士丹利證券（大摩）也重申317元目標價及「優於大盤」評等。

鴻海元月營收年增35.5%、月減15.3%，達7,300億元；以美元計算年增41%、月減16%，符合高盛預估。高盛預期鴻海2月營收將續降，符合公司典型季節性模式，並反映2月工作天數較少。鴻海管理階層對第1季展望更正面，預期季節性表現將優於過去五年的區間，這也符合高盛的樂觀看法。

高盛預期，鴻海2月營收將月減約 10%，但仍維持年增19%，主要原因有三。一是AI 伺服器機櫃持續出貨成長；二是年初消費產品（如智慧型手機、PC）動能較慢，符合季節趨勢；三是春節假期導致2月工作天數較少。

至於鴻海第1季營收，高盛預估將年增24%、季減21%，達2兆元。高盛預期，鴻海AI伺服器業務將持續成長，並可望擴大市占，加上2026年智慧機外觀設計出現變化，將推動鴻海未來成長。

鴻海元月營收比大摩預期少11%，但大摩仍認為，鴻海第1季可望優於季節性水準，主要受惠於iPhone 17需求強勁及GB200/300伺服器機櫃出貨量增加。大摩指出，鴻海最近股價回檔，提供不錯的進場時機，投資人可以趁風險報酬有吸引力時累積持股。

大摩指出，今年以來，鴻海股價下跌7%，遠不如大盤同期間10%的漲幅。這樣一來，鴻海本益比跌到12.4倍，接近一年平均值11-15倍的低檔。下一個觀察焦點是鴻海在3月16日的法說。

鴻海 高盛 營收 伺服器 智慧型手機 AI
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

公股金控去年第4季增持台積、廣達 投資大有斬獲

亞馬遜公布財報後 雖盤後股價重挫 但有助鴻海、緯穎等供應鏈後市

FT：美刁難輝達H200銷陸 台積電、鴻海等訂單動能受壓抑

鴻海衝刺算力布局

相關新聞

外資法人：鴻海元月營收平平 但第1季營收可望優於季節性水準

鴻海（2317）公布元月營收，不完全符合外資法人預期。不過，外資法人仍看好鴻海第1季可望優於季節性水準，高盛證券仍維持4...

志聖元月營收9.94億元 月增64.6%、年大增124.1%刷新單月歷史新高

志聖（2467）8日公告今年元月合併營收達 9.94 億元，月增 64.6%，年大增 124.1%，刷新單月歷史新高，交...

先進封裝需求持續發酵 志聖工業1月營收創新高

志聖工業（2467）8日公告 2026 年 1 月自結合併營收達9.94億元，不僅改寫單月歷史新高，也明顯跳脫過往季節性...

友達、中光電法說 營運聚光

光電家族友達、中光電不約而同將於10日舉行法說會， 除說明2025年營運成果並展望2026首季景氣走勢。法人關注兩家公司...

華邦電、智原、穩懋 法說會將談展望

華邦電、穩懋、智原等科技廠皆將於本周舉行法說會，除去年財報數據外，外界主要關注其對今年營運展望與市況的看法。

日月光先進封測業績今年喊千億 營運長吳田玉：成長趨勢將延續好幾年

半導體封測龍頭日月光投控昨（5）日舉行法說會，營運長吳田玉表示，先進封測供不應求，近三個月訂單能見度轉佳，上調今年先進封...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。