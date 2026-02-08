盟立鈣鈦礦太陽能布局報喜！CEO預告已有新技術突破 大搶太空AI商機

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
盟立集團在太空AI當紅的鈣鈦礦太陽能電池領域捎來好消息，圖為執行長林世東。王郁倫攝影
盟立集團在太空AI當紅的鈣鈦礦太陽能電池領域捎來好消息，圖為執行長林世東。王郁倫攝影

盟立（2464）集團在太空AI當紅的鈣鈦礦太陽能電池領域捎來好消息。盟立執行長林世東透露，盟立在鈣鈦礦太陽能電池已有新技術方向突破，並具備相當的基礎了。

AI資料中心耗電量龐大，引爆全球缺電危機，特斯拉執行長馬斯克提出太空資料中心概念，要把AI伺服器送上太空，並透過太空取之不盡的太陽能解決地球上日益嚴重的缺電問題，鈣鈦礦太陽能電池因轉換效率更高，還能透光、可彎曲，被譽為新世代太空AI發電的新解方。

盟立是台灣投入鈣鈦礦太陽能電池的先驅之一，2023年即結合由友達前總座陳來助成立的「台灣鈣鈦礦科技公司」，攜手研發鈣鈦礦太陽能電池，並成立「盟立鈣鈦礦科技」，與天來集團TENLife合作，提供鈣鈦礦產業鏈所需的自動化生產設備方案。

盟立2024年元月宣布成功產出第一片鈣鈦礦太陽能電池，轟動業界。盟立也投入鈣鈦礦產業設備製造、系統整合、材料應用及產品量產的利基平台開發。

林世東透露，鈣鈦礦太陽能相關技術不好做，盟立修改了很多技術研發路徑，並調整方向，現在已有新技術方向，投入研發中，已有相當基礎了。

鈣鈦礦太陽能被稱為第三代太陽能電池，由於原料取得容易，發電效率高、生產環保，也是唯一可做到用室內光就可發電的技術，盟立看好市場前景。

太陽能電池 盟立 太空 AI 科技 特斯拉 伺服器
相關新聞

盟立（2464）集團在太空AI當紅的鈣鈦礦太陽能電池領域捎來好消息。盟立執行長林世東透露，盟立在鈣鈦礦太陽能電池已有新技...

盟立機器人事業大進擊 攜日月光投控打造「有嗅覺的機器人」迎大訂單

台美機器人研發大突破，日月光投控（3711）轉投資美國AI應用公司Ainos攜手自動化暨機器人大廠盟立，打造新世代「有嗅...

AI強驅動IC回溫 晶圓代工廠第1季可望「淡季不淡」

第1季為晶圓代工廠傳統營運淡季，今年受惠人工智慧（AI）需求強勁，加上面板驅動IC需求回溫，包括台積電等晶圓代工廠第1季...

保護創新研發成果 億光在美針對Lumileds提起LED專利侵權訴訟

億光（2393）2026年2月2日向美國德拉瓦州聯邦地方法院（District of Delaware）提起專利侵權訴訟...

台積電董事會傳首移師熊本召開 季配息、員工分紅受關注

台積電（2330）董事會本周召開，業界傳出此次董事會首次移師熊本召開，由於台積電去年第4季獲利創高，此次拍板季配息股息以...

助攻能源轉型 新北市家戶屋頂光電及智慧微電網補助受理起跑

因應全球淨零碳排趨勢，新北市政府持續強化綠能政策力道，新北市政府經發局8日表示，即日起公告受理申請「115年度辦理家戶屋...

