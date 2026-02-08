盟立鈣鈦礦太陽能布局報喜！CEO預告已有新技術突破 大搶太空AI商機

盟立（2464）集團在太空AI當紅的鈣鈦礦太陽能電池領域捎來好消息。盟立執行長林世東透露，盟立在鈣鈦礦太陽能電池已有新技術方向突破，並具備相當的基礎了。

AI資料中心耗電量龐大，引爆全球缺電危機，特斯拉執行長馬斯克提出太空資料中心概念，要把AI伺服器送上太空，並透過太空取之不盡的太陽能解決地球上日益嚴重的缺電問題，鈣鈦礦太陽能電池因轉換效率更高，還能透光、可彎曲，被譽為新世代太空AI發電的新解方。

盟立是台灣投入鈣鈦礦太陽能電池的先驅之一，2023年即結合由友達前總座陳來助成立的「台灣鈣鈦礦科技公司」，攜手研發鈣鈦礦太陽能電池，並成立「盟立鈣鈦礦科技」，與天來集團TENLife合作，提供鈣鈦礦產業鏈所需的自動化生產設備方案。

盟立2024年元月宣布成功產出第一片鈣鈦礦太陽能電池，轟動業界。盟立也投入鈣鈦礦產業設備製造、系統整合、材料應用及產品量產的利基平台開發。

林世東透露，鈣鈦礦太陽能相關技術不好做，盟立修改了很多技術研發路徑，並調整方向，現在已有新技術方向，投入研發中，已有相當基礎了。

鈣鈦礦太陽能被稱為第三代太陽能電池，由於原料取得容易，發電效率高、生產環保，也是唯一可做到用室內光就可發電的技術，盟立看好市場前景。