盟立機器人事業大進擊 攜日月光投控打造「有嗅覺的機器人」迎大訂單

台美機器人研發大突破，日月光投控（3711）轉投資美國AI應用公司Ainos攜手自動化暨機器人大廠盟立，打造新世代「有嗅覺的機器人」，並已開始出貨，打破現有機器人多僅仰賴視覺與聽覺感測來理解周遭環境變化的狀況，讓機器人更像人類。

盟立（2464）執行長林世東表示，「有嗅覺的機器人」現在非常火熱，相關產品詢問度相當高，多家國際大廠上門尋求對接，不僅進入概念性驗證（POC）階段，也有部份客戶開始出貨。盟立並與股王信驊（5274）合作，導入信驊Cupola360全景相機，幫機器人裝上「慧眼」，提供360度無死角的全方位視覺感測，強化機器人視野。

這次台美機器人重大突破，是由盟立將Ainos的AI Nose嗅覺智能平台整合進入盟立的人形機器人與四足機器人系統，讓機器人具有嗅覺這個感知能力，應用場景涵蓋半導體製造設施、自動化工廠、醫院巡邏、戶外環境檢測，以及社區安全與邊境巡防等。

Ainos是美國那斯達克上市公司，擁有獨門AI Nose嗅覺智能平台，日月光投控目前持有Ainos近二成股權，是大股東之一。

林世東透露，日月光投控是促成這次台美機器人大突破的穿針引線關鍵。日月光投控投資Ainos後，已於旗下工廠大量導入Ainos的AI Nose嗅覺智能平台，打造AI智慧工廠，藉以分析空氣中的化學成分，提升半導體製造智慧工廠效率。

盟立與日月光集團合作多年，去年國際半導體展開始討論將Ainos的平台導入盟立的機器人，結合盟立在機器人關節模組與控制器的優勢，加上已有應用場域經驗，雙方一拍即合，攜手打造「有嗅覺的機器人」。

Ainos董事長暨執行長蔡群賢表示，機器人已經能夠看得見、聽得到，但在真實世界中，仍有大量重要的環境訊號是透過氣味來傳遞的。透過將嗅覺智能導入盟立的人形機器人與四足機器人，正在為AI感知開啟一個全新的維度。

林世東強調，嗅覺機器人需求非常火熱。舉例來說，半導體等工廠需要用到很多毒性氣體，由於氣體洩漏會飄散，有些毒性氣體甚至無色無味，若以人工巡檢，非常危險。透過有嗅覺的機器人，除了能擴大偵測範圍，也不必擔心中毒問題，而且可以馬上將氣味轉換為可供機器理解與分析的數位數據上傳至雲端分析，比人工更快。

另外，很多醫療過程需要透過嗅覺判別，機器人具備嗅覺之後，用於智慧醫療場域的發展也很大。甚至未來廚師、調香師等工作，也可藉由有嗅覺的機器人來從事，更能精準對焦消費者的需求。

林世東強調，盟立已成立近百人的「具身智能事業群」，全力發展機器人，並結合轉投資盟英等資源，就是要把AI應用落實在機器人。