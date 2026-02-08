AI強驅動IC回溫 晶圓代工廠第1季可望「淡季不淡」

快訊

中央社／ 新竹8日電
台積電。（路透）
台積電。（路透）

第1季為晶圓代工廠傳統營運淡季，今年受惠人工智慧（AI）需求強勁，加上面板驅動IC需求回溫，包括台積電等晶圓代工廠第1季營運表現可望淡季不淡，聯電第1季晶圓出貨量可望持平，台積電季營收將季增4%。

晶圓代工龍頭廠台積電在AI相關應用對先進製程需求強勁驅動下，2026年第1季營收可望達到346億至358億美元，將創下歷史新高，季增4%，並是第1季業績表現較佳的晶圓代工廠。

世界先進在伺服器電源管理晶片出貨依然強勁，加上電視及電子書市場展開備貨和補貨，相關顯示驅動IC需求復甦，第1季晶圓出貨量將季增1%至3%。

只是隨著產品組合變化，世界先進第1季產品平均售價可能下滑約3%至5%，推估第1季營收將較2025年第4季持平至減少4%。

聯電第1季營運表現可望維持穩健，晶圓出貨量將持平，產品平均售價也將持穩，推估第1季營收將持平表現，表現優於往年季減8%至9%水準。

智慧手機影像處理器及主動式有機發光二極體（AMOLED）驅動IC市占率提升，聯電22奈米製程業績可望成長，並是推升整體業績成長的主要動力。

