AI強驅動IC回溫 晶圓代工廠第1季可望「淡季不淡」

在為台積電日本熊本2廠提升製程技術這一決定喝彩前，得先解釋一下「中國＋1」以及之後出現的「台灣＋1」，才能明白台積電此舉在政經角度的成功之處。台積電創造出一個「對照組」，讓美國政府看到台積電亞利桑那的進度，比不過熊本，問題應該不在我方。呈現此一事實，在與美談判時，可以多一點點論據、籌碼。再者，這也確實是「台灣＋1」，只不過那個「1」，不是美國。

2026-02-08 08:00