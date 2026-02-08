AI強驅動IC回溫 晶圓代工廠第1季可望「淡季不淡」
第1季為晶圓代工廠傳統營運淡季，今年受惠人工智慧（AI）需求強勁，加上面板驅動IC需求回溫，包括台積電等晶圓代工廠第1季營運表現可望淡季不淡，聯電第1季晶圓出貨量可望持平，台積電季營收將季增4%。
晶圓代工龍頭廠台積電在AI相關應用對先進製程需求強勁驅動下，2026年第1季營收可望達到346億至358億美元，將創下歷史新高，季增4%，並是第1季業績表現較佳的晶圓代工廠。
世界先進在伺服器電源管理晶片出貨依然強勁，加上電視及電子書市場展開備貨和補貨，相關顯示驅動IC需求復甦，第1季晶圓出貨量將季增1%至3%。
只是隨著產品組合變化，世界先進第1季產品平均售價可能下滑約3%至5%，推估第1季營收將較2025年第4季持平至減少4%。
聯電第1季營運表現可望維持穩健，晶圓出貨量將持平，產品平均售價也將持穩，推估第1季營收將持平表現，表現優於往年季減8%至9%水準。
在智慧手機影像處理器及主動式有機發光二極體（AMOLED）驅動IC市占率提升，聯電22奈米製程業績可望成長，並是推升整體業績成長的主要動力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。