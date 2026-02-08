快訊

寒流發威！21縣市低溫特報「凍到明早」 4地區驚見6度以下低溫

保護創新研發成果 億光在美針對Lumileds提起LED專利侵權訴訟

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
億光電子園區。(億光電子／提供)
億光電子園區。(億光電子／提供)

億光（2393）2026年2月2日向美國德拉瓦州聯邦地方法院（District of Delaware）提起專利侵權訴訟，對LED電子零件製造商Lumileds Holding B.V.和 Lumileds, LLC（下稱 Lumileds）提起專利侵權訴訟，控告Lumileds侵害億光美國覆晶（Flip Chip）專利US 7,554,126，侵權產品是Lumileds所銷售的特定車用LED產品。

億光擬請求永久禁制令、提交帳冊、損害賠償、利息、召回和銷毀；億光主張Lumileds 所生產且銷售的Lumileds LUXEON Go車用LED產品及／或高功率LED涉及侵害其美國專利。

億光表示，US 7,554,126專利涉及LED覆晶和封裝製程，是汽車照明市場的關鍵技術，透過調整N/P電極的面積比例，使LED晶片與焊料具有良好接著性，可兼顧高散熱及封裝可靠度，適用於高功率照明與顯示等領域。以億光在美國、日本、中國大陸等地區擁有對於US 7,554,126家族專利，億光聲明，Lumileds的車用LED產品已使用億光美國覆晶專利US 7,554,126技術。該專利不僅可用於車用LED產品，更可涵蓋照明、燈絲、UVC、車用LED、CSP、背光、閃光燈及Mini/Micro LED等多個領域。

億光重申專利權主要目的是保護創新研發成果，並且鼓勵產業發展；針對市場上不法的侵權行為，億光必要時將採取法律行動，絕不寬貸，以捍衛億光尊重智慧財產權之一貫立場。

億光表示，不斷投入及擴充技術及產品的研發、製造及設計的能力，加深智慧財產權的布局，以強化產品的競爭力。目前已取得美、中、日、歐、韓及台等地區多件關鍵專利，將持續提供客戶優質的服務以及產品。

億光 LED 智慧財產權 研發 晶片
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

阻止《世紀血案》上映？律師提建議點名「這招」恐直接卡關

台東市夜間路燈升級！雙色LED照亮中興、豐興路 市民讚不刺眼

億光在美控告LED零件商侵權

微軟進擊光通訊 布局MicroLED新技術 錼創、富采、億光等營收吃補

相關新聞

保護創新研發成果 億光在美針對Lumileds提起LED專利侵權訴訟

億光（2393）2026年2月2日向美國德拉瓦州聯邦地方法院（District of Delaware）提起專利侵權訴訟...

台積電董事會傳首移師熊本召開 季配息、員工分紅受關注

台積電（2330）董事會本周召開，業界傳出此次董事會首次移師熊本召開，由於台積電去年第4季獲利創高，此次拍板季配息股息以...

助攻能源轉型 新北市家戶屋頂光電及智慧微電網補助受理起跑

因應全球淨零碳排趨勢，新北市政府持續強化綠能政策力道，新北市政府經發局8日表示，即日起公告受理申請「115年度辦理家戶屋...

半導體風雲／熊本二廠製程升級 台積電重新詮釋台灣+1

在為台積電日本熊本2廠提升製程技術這一決定喝彩前，得先解釋一下「中國＋1」以及之後出現的「台灣＋1」，才能明白台積電此舉在政經角度的成功之處。台積電創造出一個「對照組」，讓美國政府看到台積電亞利桑那的進度，比不過熊本，問題應該不在我方。呈現此一事實，在與美談判時，可以多一點點論據、籌碼。再者，這也確實是「台灣＋1」，只不過那個「1」，不是美國。

SIA 看旺全球市場 半導體今年銷售1兆美元

美國半導體產業協會（SIA）6日表示，受AI以及電腦晶片幾乎滲透到經濟各領域的推動，預計2026年全球半導體銷售額有望首...

AI 伺服器基礎建設浪潮 家登今年營運拚增雙位數

家登董事長邱銘乾昨（7）日表示，受惠AI伺服器基礎建設浪潮，台灣半導體供應鏈占據「非紅供應鏈」信任優勢，2026年營運展...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。