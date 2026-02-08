快訊

台積電董事會傳首移師熊本召開 季配息、員工分紅受關注

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積寶山研發中心一景。記者尹慧中／攝影
台積寶山研發中心一景。記者尹慧中／攝影

台積電（2330）董事會本周召開，業界傳出此次董事會首次移師熊本召開，由於台積電去年第4季獲利創高，此次拍板季配息股息以及2025年全年的員工分紅同步受關注。

業界說，台積電董事會通常會在不同廠區召開，進而讓董事實地了解情況，先前已曾在台灣不同廠區、美國新廠區舉辦過，此次則傳出首度在日本新廠熊本召開，讓董事了解當地最新資訊。

台積電去年獲利創高，季配息此次是否進一步拉升受到關注。先前台積電已在2025年11月11日召開董事會拍板2025年第3季現金股息6元，其普通股配息基準日訂定為2026年3月23日，除息交易日則為2026年3月17日。先前台積電股東關注後續配息比率拉升，盼望公司替股東加薪。

此外，員工分紅總額也同樣受關注，回顧過去台積電2025年2月12日當時公布董事會七項決議，其中核准2024年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約新台幣1,405億9,256萬元，創新高，其中半數已發放，另外半數在2025年7月發放。當時以台積電去年底台灣員工人數約7萬人，換算平均每人年度分紅總額200.84萬元，年增51.32萬元，增幅約34.32%。

台積電 日本 股東 員工分紅 配息 股息
