記憶體漲價衝擊 電腦手機市場恐負成長

中央社／ 新竹8日電

記憶體供不應求，產品價格飆漲，消費性電腦和手機市場恐面臨缺料及成本升高的雙重影響，估2026年出貨量可能出現負成長情況。

在人工智慧（AI）需求強勁，雲端服務供應商（CSP）積極搶貨驅動下，記憶體供給吃緊，產品價格勁揚。記憶體廠多數預期，2026年供不應求情況恐難以緩解，產品價格也將延續上漲趨勢。

市調機構集邦科技表示，動態隨機存取記憶體（DRAM）市場為賣方市場，預期2026年第1季電腦用DRAM合約價可能大漲100%以上，手機用LPDDR4和LPDDR5價格也將上揚約90%，漲幅都將創下歷史新高。

隨著記憶體價格高漲以及主要供應AI相關應用，消費性的電腦和手機可能遭到排擠，面臨缺料窘境，此外，成本升高，終端需求也將受到影響。

全球手機晶片龍頭廠聯發科認為，因記憶體及整體成本上揚，智慧手機終端需求恐受衝擊，預期2026年第1季手機業務營收將明顯下滑。

晶圓代工廠世界先進估計，因記憶體漲價影響，手機出貨量可能比原先預期少1%至2%，電腦及筆記型電腦也將比原先預期少5%至10%。

集邦科技預期，2026年筆記型電腦出貨量可能減少9.4%，智慧手機出貨量也將減少7%，實際狀況仍須進一步觀察記憶體價格走勢、電腦和手機售價調整狀況以及市場接受度。

智慧手機 記憶體 貨量
相關新聞

助攻能源轉型 新北市家戶屋頂光電及智慧微電網補助受理起跑

因應全球淨零碳排趨勢，新北市政府持續強化綠能政策力道，新北市政府經發局8日表示，即日起公告受理申請「115年度辦理家戶屋...

半導體風雲／熊本二廠製程升級 台積電重新詮釋台灣+1

在為台積電日本熊本2廠提升製程技術這一決定喝彩前，得先解釋一下「中國＋1」以及之後出現的「台灣＋1」，才能明白台積電此舉在政經角度的成功之處。台積電創造出一個「對照組」，讓美國政府看到台積電亞利桑那的進度，比不過熊本，問題應該不在我方。呈現此一事實，在與美談判時，可以多一點點論據、籌碼。再者，這也確實是「台灣＋1」，只不過那個「1」，不是美國。

SIA 看旺全球市場 半導體今年銷售1兆美元

美國半導體產業協會（SIA）6日表示，受AI以及電腦晶片幾乎滲透到經濟各領域的推動，預計2026年全球半導體銷售額有望首...

AI 伺服器基礎建設浪潮 家登今年營運拚增雙位數

家登董事長邱銘乾昨（7）日表示，受惠AI伺服器基礎建設浪潮，台灣半導體供應鏈占據「非紅供應鏈」信任優勢，2026年營運展...

穎崴特聘技術顧問 布局下一世代半導體應用

半導體檢測介面大廠穎崴宣布，聘任國立成功大學材料科學及工程學系特聘教授洪飛義博士擔任「穎崴科技講座教授暨技術顧問」，借重...

鼓勵員工成家立業！家登尾牙宣布新福利 啟動結婚禮金每對最高補貼50萬

家登今（7）日舉行全體員工尾牙宴，董事長邱銘乾致詞時宣布，新年度將啟動結婚禮金，每對最高50萬、總計500萬補助金，鼓勵...

