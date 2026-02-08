快訊

台北國際書展倒數計時、6大最美書攤別錯過 連賴總統都打卡的檳榔攤

ETF主動式、被動式怎選？把握四字訣 發揮最好投資效果

MLB／曾隨道奇奪冠！跑壘專家34歲驟逝 教頭羅伯茲震驚悲痛

台積電董事會明熊本登場 聚焦3奈米、股利與員工獎金

中央社／ 新竹8日電

晶圓代工廠台積電為期2天的董事會9日登場，將首度在日本熊本舉行，會中將討論2025年第4季股利、資本預算案，以及2025年員工業績獎金與酬勞（分紅），將於10日公告相關決議。

為讓董事會成員更加了解公司營運，台積電董事會將在台灣及海外各營運據點舉行會議。台積電去年2月首度赴美國亞利桑那州召開董事會，2026年2月9日即將登場的董事會將首度在日本熊本舉行。

台積電董事長暨總裁魏哲家2月5日與日本首相高市早苗會面，並表示台積電正在評估規劃在熊本興建中的第2座晶圓廠未來將改採3奈製程技術生產，以因應人工智慧（AI）帶來的強勁需求，使得台積電明天在日本一連2天舉行的董事會格外受到關注。

台積電明天舉行的董事會中，除例行討論股利及資本預算案，也可能針對熊本廠投資計畫、製程技術調整進行討論。

台積電2025年第4季歸屬母公司淨利新台幣5057.44億元，創下歷史新高，每股純益19.5元，現金股利是否調升，高於2025年第3季的每股6元，是台積電近200萬名股東關心的重點。

為因應客戶強勁需求，台積電2026年資本支出達520億至560億美元，預期台積電董事會應會核准資本預算案，以建置先進製程及特殊製程產能。

台積電董事會也將核准2025年財務報表，以及員工績效獎金與酬勞（分紅），預期隨著2025年獲利創下歷史新高，員工業績獎金與酬勞（分紅）將水漲船高。此外，董事會將核准2026年股東常會舉行時間與地點。

台積電 董事長 日本
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

日本眾院大選今投開票 高市早苗可望大勝豪雪擾選情

日本眾議院選舉今登場！高市早苗賭上首相大位 選戰變數一次看

日本眾院選前之夜朝野催票 高市早苗籲「別因選情樂觀就鬆懈」

日本眾議院選舉前夕 高市早苗允諾提升日本安全

相關新聞

助攻能源轉型 新北市家戶屋頂光電及智慧微電網補助受理起跑

因應全球淨零碳排趨勢，新北市政府持續強化綠能政策力道，新北市政府經發局8日表示，即日起公告受理申請「115年度辦理家戶屋...

半導體風雲／熊本二廠製程升級 台積電重新詮釋台灣+1

在為台積電日本熊本2廠提升製程技術這一決定喝彩前，得先解釋一下「中國＋1」以及之後出現的「台灣＋1」，才能明白台積電此舉在政經角度的成功之處。台積電創造出一個「對照組」，讓美國政府看到台積電亞利桑那的進度，比不過熊本，問題應該不在我方。呈現此一事實，在與美談判時，可以多一點點論據、籌碼。再者，這也確實是「台灣＋1」，只不過那個「1」，不是美國。

SIA 看旺全球市場 半導體今年銷售1兆美元

美國半導體產業協會（SIA）6日表示，受AI以及電腦晶片幾乎滲透到經濟各領域的推動，預計2026年全球半導體銷售額有望首...

AI 伺服器基礎建設浪潮 家登今年營運拚增雙位數

家登董事長邱銘乾昨（7）日表示，受惠AI伺服器基礎建設浪潮，台灣半導體供應鏈占據「非紅供應鏈」信任優勢，2026年營運展...

穎崴特聘技術顧問 布局下一世代半導體應用

半導體檢測介面大廠穎崴宣布，聘任國立成功大學材料科學及工程學系特聘教授洪飛義博士擔任「穎崴科技講座教授暨技術顧問」，借重...

鼓勵員工成家立業！家登尾牙宣布新福利 啟動結婚禮金每對最高補貼50萬

家登今（7）日舉行全體員工尾牙宴，董事長邱銘乾致詞時宣布，新年度將啟動結婚禮金，每對最高50萬、總計500萬補助金，鼓勵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。