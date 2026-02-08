台積電董事會明熊本登場 聚焦3奈米、股利與員工獎金

晶圓代工廠台積電為期2天的董事會9日登場，將首度在日本熊本舉行，會中將討論2025年第4季股利、資本預算案，以及2025年員工業績獎金與酬勞（分紅），將於10日公告相關決議。

為讓董事會成員更加了解公司營運，台積電董事會將在台灣及海外各營運據點舉行會議。台積電去年2月首度赴美國亞利桑那州召開董事會，2026年2月9日即將登場的董事會將首度在日本熊本舉行。

台積電董事長暨總裁魏哲家2月5日與日本首相高市早苗會面，並表示台積電正在評估規劃在熊本興建中的第2座晶圓廠未來將改採3奈製程技術生產，以因應人工智慧（AI）帶來的強勁需求，使得台積電明天在日本一連2天舉行的董事會格外受到關注。

台積電明天舉行的董事會中，除例行討論股利及資本預算案，也可能針對熊本廠投資計畫、製程技術調整進行討論。

台積電2025年第4季歸屬母公司淨利新台幣5057.44億元，創下歷史新高，每股純益19.5元，現金股利是否調升，高於2025年第3季的每股6元，是台積電近200萬名股東關心的重點。

為因應客戶強勁需求，台積電2026年資本支出達520億至560億美元，預期台積電董事會應會核准資本預算案，以建置先進製程及特殊製程產能。

台積電董事會也將核准2025年財務報表，以及員工績效獎金與酬勞（分紅），預期隨著2025年獲利創下歷史新高，員工業績獎金與酬勞（分紅）將水漲船高。此外，董事會將核准2026年股東常會舉行時間與地點。