快訊

台北國際書展倒數計時、6大最美書攤別錯過 連賴總統都打卡的檳榔攤

ETF主動式、被動式怎選？把握四字訣 發揮最好投資效果

MLB／曾隨道奇奪冠！跑壘專家34歲驟逝 教頭羅伯茲震驚悲痛

聽新聞
0:00 / 0:00

助攻能源轉型 新北市家戶屋頂光電及智慧微電網補助受理起跑

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
鴻海精密工業於綠循環大樓設置太陽能發電系統，結合儲能與充電樁打造智慧微電網，提供穩定綠色能源。圖／新北市政府經發局提供
鴻海精密工業於綠循環大樓設置太陽能發電系統，結合儲能與充電樁打造智慧微電網，提供穩定綠色能源。圖／新北市政府經發局提供

因應全球淨零碳排趨勢，新北市政府持續強化綠能政策力道，新北市政府經發局8日表示，即日起公告受理申請「115年度辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」與「115年度新北市智慧微電網示範場域推廣補助計畫」，並同步加碼補助金額上限，分別為每案最高補助新臺幣60萬元及每案最高補助新臺幣150萬元，以實質獎勵促進全民能源轉型，落實低碳永續城市願景。

經發局長盛筱蓉表示，新北市長期推動太陽光電設置，114年度家戶屋頂設置太陽光電補助案申請率達9成，為鼓勵更多企業與民眾主動參與再生能源行動，115年度家戶屋頂設置太陽光電補助計畫特別加碼，單瓩補助上限提高至6000元，擴大投資誘因與轉型效益。期望透過更具彈性與誘因的財政補助，降低綠能設置門檻，協助轄內企業、民眾建構自主、分散且穩定的再生能源基礎，打造韌性綠能城市。

經發局說明，為加速產業綠色轉型，積極輔導企業導入太陽光電、儲能設備與能源管理系統，並結合專家團隊的節能診斷，協助企業建構具高度能源韌性的永續經營環境。例如，宏于電機於廠區建置409.15kW太陽光電系統並結合儲能設備，不僅有效降低用電成本、創造售電收益，亦可於透過微電網孤島運行維持關鍵設施運作；此外，鴻海精密工業則以「鴻海綠循環大樓」作為示範場域，整合77.9kW屋頂太陽光電、儲能設備及14座電動車充電樁，打造光儲充智慧微電網，透過削峰填谷策略，預估10年可節省數百萬電費，成為企業推動淨零減碳建築的標竿案例，預計於115年底完成設置。

經發局進一步說明，「辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」即日起受理至2026年11月30日止，凡於新北市轄內私有建築物(不含公有建築)屋頂設置太陽光電系統，並已取得主管機關核發之設備登記或同意備案者，即可提出補助申請，符合資格者每案最高補助可達60萬元，相關申請資訊可至經濟發展局官網查詢，或電洽(02)2960-3456分機5336劉小姐。

另，「智慧微電網示範場域推廣補助計畫」即日起受理至2026年6月30日止，針對同時設置太陽光電、儲能及能源管理系統的案場，最高補助總建置費用的49%，每案最高補助150萬元，相關申請資訊請至經濟發展局官網查詢，或洽詢(02)2960-3456分機5324錢小姐。

太陽光電 建築物
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

新北最激烈書記長之爭 陳儀君出線：就是來幫李四川輔選

新店山區遭堆放大量家庭廢棄物 北院羈押禁見2人

影／賓士汽車違規拒攔檢…先裝配合「突倒退撞機車」逃跑 警全力追緝

台中廚餘機補助帶動綠色消費力 需求攀升各大品牌緊急調貨 經發局密切掌握市場供需動態

相關新聞

助攻能源轉型 新北市家戶屋頂光電及智慧微電網補助受理起跑

因應全球淨零碳排趨勢，新北市政府持續強化綠能政策力道，新北市政府經發局8日表示，即日起公告受理申請「115年度辦理家戶屋...

半導體風雲／熊本二廠製程升級 台積電重新詮釋台灣+1

在為台積電日本熊本2廠提升製程技術這一決定喝彩前，得先解釋一下「中國＋1」以及之後出現的「台灣＋1」，才能明白台積電此舉在政經角度的成功之處。台積電創造出一個「對照組」，讓美國政府看到台積電亞利桑那的進度，比不過熊本，問題應該不在我方。呈現此一事實，在與美談判時，可以多一點點論據、籌碼。再者，這也確實是「台灣＋1」，只不過那個「1」，不是美國。

SIA 看旺全球市場 半導體今年銷售1兆美元

美國半導體產業協會（SIA）6日表示，受AI以及電腦晶片幾乎滲透到經濟各領域的推動，預計2026年全球半導體銷售額有望首...

AI 伺服器基礎建設浪潮 家登今年營運拚增雙位數

家登董事長邱銘乾昨（7）日表示，受惠AI伺服器基礎建設浪潮，台灣半導體供應鏈占據「非紅供應鏈」信任優勢，2026年營運展...

穎崴特聘技術顧問 布局下一世代半導體應用

半導體檢測介面大廠穎崴宣布，聘任國立成功大學材料科學及工程學系特聘教授洪飛義博士擔任「穎崴科技講座教授暨技術顧問」，借重...

鼓勵員工成家立業！家登尾牙宣布新福利 啟動結婚禮金每對最高補貼50萬

家登今（7）日舉行全體員工尾牙宴，董事長邱銘乾致詞時宣布，新年度將啟動結婚禮金，每對最高50萬、總計500萬補助金，鼓勵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。